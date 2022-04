ASC Dortmund: "Unglaubliches Talent" kommt aus der U19-Bundesliga

Der ASC Dortmund hat einen weiteren Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Es ist ein Talent aus der U19-Bundesliga West.

Für die kommende Saison hat sich der ASC Dortmund mit einem talentierten Youngster verstärkt. Elias Boadi Opoku wechselt aus der A-Jugend des MSV Duisburg zum Westfalen-Oberligisten.

Der 18-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und ein gebürtiger Dortmunder. Bis zum vergangenen Sommer durchlief er den Nachwuchs des Hombrucher SV, wechselte dann nach Duisburg. In der laufenden Saison kommt er auf elf Einsätze und ein Tor in der U19-Bundesliga West.

Opoku sei ein "unglaubliches Talent", schrieben die Aplerbecker in einer Vereinsmitteilung. Er sei "jung, dynamisch und talentiert" und erfülle damit das "seit Jahren gesetzte Anforderungsprofil" des Vereins. "Wir dürfen uns auf einen beidfüßigen, technisch sehr starken und schnellen Spieler, der gern das Eins-gegen-Eins sucht, freuen."

Nach Tim Oberwahrenbrock (Hammer SpVg), Raphael Gräßer (RSV Meinerzhagen), David Vaitkevicius (FC Brünninghausen), Kerem Sengün (Preußen Münster II) und Kang-kyeom Kim ist Opoku der sechste Neuzugang für die Spielzeit 2022/23.

Dann wird der ASC aller Voraussicht nach weiter in der Oberliga Westfalen an den Start gehen. Die Dortmunder nehmen derzeit an der Meisterrunde teil, haben aber neun Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.