Der RSV Meinerzhagen und die Hammer Spvg haben im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen wichtige Siege eingefahren, Haltern setzt ein Lebenszeichen.

Der RSV Meinerzhagen hat im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der Jugendklub des ehemaligen BVB-Stars Nuri Sahin besiegte den Tabellenführer der Abstiegsrunde TSG Sprockhövel mit 2:0. Schon nach acht Minuten hatte Anas Akhabach die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht, sieben Minuten später sorgte Raphael Gräßer mit einem verwandelten Foulelfmeter schon früh für den Endstand. Der RSV ist nun punktgleich mit dem TuS Ennepetal auf Rang sechs, der aktuell für den Klassenerhalt reichen würde.

Auf vier Punkte wegziehen konnte derweil die Hammer Spvg. Die Rothosen, die in den vergangenen beiden abgebrochenen Saisons, in denen es keinen Absteiger gab, jeweils abgeschlagen Letzter wurden, haben nach dem 4:2-Erfolg gegen die SG Finnentrop/Bahmenohl gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen. Dabei hatten die Hammer nach den beiden Treffern durch Tobias Fuest (3.) und Vincent Ocansey (46.) eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Für Finnentrop glichen Christopher Hennes (57.) und Moritz Stange (60.) aus. Halil Can Dogan (65.) und erneut Ocansey (71.) sorgten jedoch für den Hammer Sieg.

Lebenszeichen von Haltern

Zudem hat der TuS Haltern ein Lebenszeichen abgegeben: Im Kellerduell gegen den Holzwickeder SC, beide Team hatten vor dem Spieltag sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, setzte sich der ehemalige Regionalligist mit 2:1 durch. Denizhan Yanici (46.) und Paul Keller (87.) trafen für den TuS, der frühere Krayer Philipp Gödde markierte nur den zwischenzeitlichen Ausgleich (65.).

Im letzten Spiel des Tages trennten sich Preußen Münsters zweite Mannschaft und Victoria Clarholz mit einem 2:2-Unentschieden.

Westfalia Herne hatte am Donnerstag spielfrei. Die Partie zwischen dem TuS Ennepetal und der SpVgg Vreden wurde nach dem Flutlichtausfall beim Spiel Siegen gegen Vreden vor einer Woche abgesetzt. Nach der Vreder Niederlage im erneuten Nachholspiel zwischen beiden Klubs am Donnerstagabend ist allerdings nun endgültig klar, dass die SpVgg in der Abstiegsrunde an den Start gehen muss.