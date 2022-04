Schon der siebte Zugang: Neuer Trainer bringt Talent mit

Die Kaderplanung des SC Westfalia Herne läuft auf Hochtouren. Inzwischen stehen bereits sieben Zugänge für die neue Saison fest.

Will man der aktuellen Misere des abgeschlagenen Oberliga-Schlusslichts Westfalia Herne etwas positives abgewinnen, dann, dass die Verantwortlichen um Sportvorstand Michele Di Bari bereits Planungssicherheit für die kommende Saison in der Westfalenliga haben. Aktuell folgen die Personalmeldungen Schlag auf Schlag. Am Montag gab der Revierklub bereits den siebten Sommer-Zugang bekannt. Es handelt sich um Frederik Jakobi.





Der im defensiven Mittelfeld und auf den defensiven Außenbahn flexibel einsetzbare Nachwuchsmann sei ein "absoluter Mentalitätsspieler", schrieb die Westfalia in einer Meldung. Jakobi spielt derzeit in der A-Jugend der TSG Sprockhövel. Sein Trainer beim U19-Westfalenligisten heißt Patrick Knieps, der zur neuen Saison ebenfalls nach Herne wechselt und dort neuer Cheftrainer wird.

Zuvor gab die Westfalia bereits die Verpflichtungen von Raul Sossong Bautista (FC Kray U19), Daniel Kassen, Ibrahima Touré (beide SV Wanne 11), Olcay Yilmaz, Philipp Demler (beide TuS Sinsen) und Rohbar Derwish (SG Herne 70) bekannt.