Neuer Trainer kommt - "Gesicht unseres Neustarts"

Der SC Westfalia Herne hat einen neuen Trainer für die kommende Saison - mutmaßlich in der Westfalenliga - präsentiert. Er ist derzeit im Jugendbereich tätig.

Unabhängig vom Gastspiel bei der TSG Sprockhövel am Sonntagnachmittag (15 Uhr, RS-Liveticker) ist der Abstieg von Westfalia Herne schon so gut wie besiegelt. Das abgeschlagene Schlusslicht der Oberliga Westfalen plant bereits den Neuanfang in der Westfalenliga - und hat dafür einen neuen Trainer verpflichtet. Wie schon vorab von RS berichtet, wird Patrick Knieps in der kommenden Saison beim SCW als Chefcoach an der Seitenlinie stehen. Das machten die Herner kürzlich offiziell.

Der 32 Jahre alte Knieps ist derzeit U19-Trainer bei der TSG Sprockhövel. Zuvor sammelte der frühere Oberliga-Torhüter bereits Erfahrungen im Seniorenbereich. Jetzt soll er "das Gesicht unseres Neustarts" darstellen, schrieb die Westfalia in einer Mitteilung. "Der SCW ist glücklich, mit Patrick einen einen hochmotivierten und sehr umworbenen Trainer verpflichtet zu haben, dessen Philosophie und Visionen mit den Vereinsinteressen übereinstimmen", heißt es weiter.

Seit gut zwei Jahren ist Knieps für die A-Junioren in Sprockhövel verantwortlich. Er verlässt die TSG aufgrund mangelnder Perspektive. Zuvor hatte er schon erste Erfahrungen als Trainer im Seniorenbereich gesammelt. Erst beim SC Obersprockhövel (Juli 2018 bis Juni 2019), dann beim SC Velbert. Doch seine Zeit beim Niederrhein-Oberligisten dauerte nur ein knappes halbes Jahr (Juli 2019 bis Dezember 2019).

Wie dagegen die Zukunft von Danny Voß aussieht, teilten die Herner nicht mit. Voß hatte zum Jahresbeginn interimsweise nach dem Abgang von David Zajas übernommen. Denkbar scheint, dass Voß ab Sommer wieder ins zweite Glied rückt und als Co-Trainer arbeitet.

Für die nächste Saison hat die Westfalia auch bereits sechs Spieler unter Vertrag genommen. Raul Sossong Bautista (FC Kray U19), Daniel Kassen, Ibrahima Touré (beide SV Wanne 11), Olcay Yilmaz, Philipp Demler (beide TuS Sinsen) und Rohbar Derwish (SG Herne 70) wechseln ans Schloss Strünkede.