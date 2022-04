ETB SW Essen mit Transfer-Coup: Kapitän von Liga-Konkurrent kommt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen plant bereits die kommende Saison. Ein Mittelfeldmann wechselt innerhalb der Oberliga Niederrhein und kommt an den Uhlenkrug.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den ersten Zugang für die kommende Saison verkündet und Fatih Özbayrak verpflichtet.

Damit ist dem Oberligist aus Essen ein kleiner Coup geglückt: Der 25 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler ist derzeit Kapitän des Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19. Angesichts seines Alters bringt der gebürtige Düsseldorfer eine Menge Erfahrung mit. Er spielte bereits 138-mal in der Oberliga Niederrhein, erzielte dabei 18 Tore und 40 Vorlagen.

"In der Oberliga bekommt man als Spieler relativ schnell mit, dass sich am Uhlenkrug viel Positives tut. Ich hatte immer einen guten Draht zu Karl Weiß und Jürgen Lucas, die beide schon meine Trainer waren. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu Suat Tokat. Diese Saison habe ich mehrere Spiele am Uhlenkrug gesehen, und die ETB-Mannschaft hat großes Potential", erklärte der Neuzugang in einer Vereinsmitteilung.

Özbayrak stammt aus dem Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Seine ersten Schritte ging er in Ratingen, wo er seit 2015 unter Vertrag steht - mit Ausnahme der Saison 2019/20, in der er für den TVD Velbert spielte. Elf Einsätze stehen in der laufenden Spielzeit für Özbayrak zu Buche (ein Tor, eine Vorlage).

Er betonte: "Es ist immer schön, für einen Traditionsclub wie den ETB zu spielen. Ich bin angehender Lehrer und besitze auch Führungsqualitäten. Ich denke, dass ich den jüngeren Spielern mit meiner Erfahrung von knapp 150 Oberligaspielen auch helfen kann, noch besser zu werden. In dieser Hinsicht kann ich der Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen."

Laut Essens Sportlichem Leiter Luca Ducree habe Özbayrak in Ratingen bewiesen, dass er ein "absoluter Führungsspieler" sein kann. "Genau so einen Spieler haben wir gesucht. Wir sind fest davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison die nötige Stabilität und Kontinuität in unsere Mannschaft bringen wird."

Genau wie der ETB spielt Ratingen derzeit in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Am 30. April steigt das Duell beider Teams am Uhlenkrug.

Weitere News und Statistiken zur Oberliga Niederrhein