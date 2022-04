Oberliga Niederrhein: Aufstiegsrunde - Bocholt mit Last-Minute-Sieg

Nachdem am Freitag die SSVg Velbert als Tabellenführer vorlegen konnte, galt es für die Verfolger aus Bocholt, Hilden und Baumberg, den Anschluss zu halten.

Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch 2:2

Die Sportfreunde Baumberg kamen gegen den TSV Meerbusch nicht über ein Unentschieden hinaus und haben damit endgültig den Anschluss an die Top 3 verloren. Der als Favorit in die Partie gegangene Tabellenvierte lag dabei nach 12. Minuten sogar im Rückstand. Dominik Reinert erzielte die Führung für die Gäste, die allerdings nicht lange anhielt. Bereits fünf Minuten später glich Melva Luzalunga zum 1:1 aus (17.).

Noch vor der Halbzeit konnten die Sportfreunde die Partie drehen. Nach 32 Minuten gelang Baris Sarikaya der 2:1-Führungstreffer, der allerdings nicht bis zum Schluss Bestand haben sollte. In der 89. Minute kamen die Gäste noch zum Ausgleich.

Ratingen 04/19 - VfB Hilden 1:3

Der VfB Hilden hat seine Auswärtspartie bei Ratingen 04/19 souverän gewinnen können. Die Begegnung war bereits nach der ersten Halbzeit entschieden. In der achten Minute schoss Talha Demir den Tabellendritten in Führung. Pascal Weber (24.) und erneut Demir (33.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Den Gastgebern gelang in der 58. Minute nur noch der Ehrentreffer durch Tim Potzler.

1. FC Bocholt - TVD Velbert 2:1

Der 1. FC Bocholt hat seine Chance im Aufstiegsrennen gewahrt. Gegen den TVD Velbert lag der Tabellenzweite lange Zeit zurück und konnte am Ende doch noch den Dreier einfahren. Die Gäste gingen in Halbzeit eins durch Fabio Di Gaetano in Führung (28. Minute). Das dauerhafte Anrennen des Favoriten wurde erst in der 80. Minute belohnt, als der kurz zuvor eingewechselte Dario Gerling den Ausgleichstreffer erzielen konnte.

Die Schlussoffensive der Gastgeber führte dann in letzter Sekunde zum Erfolg. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Alexander Lipinski der Siegtreffer, wodurch der Abstand auf Tabellenführer SSVg Velbert punktetechnisch zumindest gleich bleibt.

Am Freitag trennten sich bereits der 1. FC Monheim und ETB SW Essen mit einem 2:2-Unentschieden. Der Tabellenführer SSVg Velbert konnte sein Heimspiel gegen den 1. FC Kleve 63/03 mit 4:3 gewinnen und dadurch seinen Vorsprung ausbauen.