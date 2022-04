Siegen: Nach sieben Jahren - Sportfreunde Kapitän geht

Die Sportfreunde Siegen verlieren am Saisonende ihren wohl wertvollsten Spieler. Der Kapitän, der auch das Urgestein des Klubs ist, verlässt Siegen.

Nach sieben Jahren bei den Sportfreunde Siegen, wird Björn Jost den Verein im Sommer verlassen. Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Masterstudium zieht es den 25-Jährigen aus privaten und beruflichen Gründen aus der Region. Sein neuer Verein ist noch nicht bekannt.

Im Sommer 2015 wechselte der Mittelfeldakteur von der U19 des FV Wiehl ins Siegerland. Schnell etablierte sich Jost bei den Sportfreunden und wurde bereits in seinem ersten Seniorenjahr mit 33 Einsätzen in der Oberliga Westfalen ein fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft, die in dieser Spielzeit den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte. Insgesamt hat der scheidende SFS-Kapitän 127 Oberliga-Spiele und 27 Regionalliga-Partien bestritten, in denen er 37 Tore erzielen konnte.

Ich freue mich umso mehr auf die verbleibenden Partien vor einer mehr als oberligawürdigen Kulisse, die den Verein auch zukünftig auszeichnen und zu kurzfristigen Erfolgen tragen wird Björn Jost

"Ich bin dem Verein und den Menschen, mit denen ich in dieser intensiven Zeit zu tun hatte, sehr dankbar. Für mich ist die Entscheidung gereift, mich in ein neues berufliches und privates Umfeld zu begeben. Ich freue mich umso mehr auf die verbleibenden Partien vor einer mehr als oberligawürdigen Kulisse, die den Verein auch zukünftig auszeichnen und zu kurzfristigen Erfolgen tragen wird", sagte der scheidende Kapitän nach dem ereignisreichen Heimspiel gegen Vreden. Kurz vor Schluss war das Flutlicht ausgefallen.

"Unsere Sportfreunde bedanken sich ganz herzlich bei Kapitän Björn Jost für seinen unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Platz, für seine geleistete Arbeit, für seinen Teamgeist und für viele schöne Momente, an denen er maßgeblich beteiligt war", heißt es vom Siegener Vorstand Richtung seines Urgesteins Björn Jost.