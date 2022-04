Westfalia Herne: Das ist ein heißer Kandidat auf den Trainerposten

Der SC Westfalia Herne hat in den letzten Tagen fleißig neue Spieler für die kommende Saison vorgestellt. Ein neuer Trainer ist auch im Anflug.

Das Tabellenschlusslicht der Oberliga Westfalen, Westfalia Herne, plant schon auf Hochtouren die neue Saison. Wenn es kein Fußballwunder geben sollte, dann wird die Westfalia in der Serie 2022/23 in der Westfalenliga spielen.

Mit Raul Sossong Bautista (FC Kray U19), Daniel Kassen, Ibrahima Touré (beide SV Wanne 11), Olcay Yilmaz, Philipp Demler (beide TuS Sinsen) und Rohbar Derwish (SG Herne 70) hat Sportchef Michele Di Bari auch schon die ersten sechs Spieler verpflichtet.

Aktuell wird die Mannschaft von Danny Voß trainiert. Dass dieser die Westfalia jedoch auch in der neuen Spielzeit betreuen wird, ist nach RS-Informationen unwahrscheinlich. Am Mittwochabend kommt es zu einem Gespräch zwischen Di Bari und Voß. "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, wer die Mannschaft in der neuen Saison als Trainer führen wird. Am Mittwochabend wissen wir mehr", erklärt Di Bari gegenüber RevierSport.

Fakt ist, dass sich die Westfalia aktuell mit mehreren Kandidaten beschäftigt. "Wir führen einige Gespräche", sagt Di Bari. Nach Informationen dieser Redaktion gilt Patrick Knieps (TSG Sprockhövel U19) als heißer Kandidat am Herner Schloss Strünkede. "Nochmal: Wir führen mit verschiedenen Leuten Gespräche. Aber ja, Patrick Knieps ist auch einer dieser Personen", verrät Di Bari.

Der 32-jährige Knieps bricht auf jeden Fall nach zweieinhalb Jahren in Sprockhövel seine Zelte am Baumhof ab. Wohin es ihn ziehen wird, will er (noch) nicht verraten. "Bei meinem Wiederkommen nach Sprockhövel vor mittlerweile fast zweieinhalb Jahren wurden immer wieder Anmerkungen gemacht, dass es für mich Richtung erste Mannschaft gehen könnte. Aber da wurden leider nie Gespräche geführt. Ich habe für mich entschieden, dass ich in Sprockhövel persönlich nicht weiterkomme und am Saisonende gehe", erklärt der gebürtige Essener. Der 135-malige Oberligaspieler ergänzt in Bezug auf die Spekulationen um ihn und Westfalia Herne: "Es gibt mehrere Gespräche mit diversen Vereinen. Mehr kann ich aktuell nicht sagen. Nur, dass ich eine Seniorenmannschaft trainieren werde. Es wird zeitnah eine Entscheidung geben."