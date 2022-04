SG Wattenscheid 09: Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag

Die Planungen für die Zukunft gehen voran an der Wattenscheider Lohrheidestraße. Ein Mittelfeldspieler hat verlängert.

Mit Tom Sindermann bleibt ein weiterer wichtiger Baustein im Kader von Wattenscheid-09-Trainer Christian Britscho erhalten.

"Tom ist ein hochveranlagter und vielseitiger Spieler, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und wir sind froh, dass er sich weiterhin für uns entscheiden hat", freut sich 09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo über den Verbleib des defensiven Mittelfeldspielers.

Sindermann kam 2020 vom Oberligakonkurrenten TSG Sprockhövel an die Lohrheide und freut sich ebenfalls auf die weitere Zusammenarbeit: "Insgesamt macht der Verein gerade richtig viel Spaß. Wenn man sich anschaut, was für eine Stimmung in Delbrück gegen den SC Paderborn II war, trotz einer 0:3 Niederlage in so einem wichtigen Spiel, dann spricht das eigentlich für sich. Einzelne Spiele werden hier nicht zu wichtig genommen. Es steht die Gesamtentwicklung des Vereins im Vordergrund und das lässt sich hier niemand kaputtmachen durch kleine Rückschläge. Diese Betrachtungsweise gefällt mir und deshalb können wir uns als Mannschaft auch sehr gut und nachhaltig weiterentwickeln. So macht es einfach Spaß Fußball zu spielen und das war einer der Gründe, warum ich dann verlängert habe."

Angesprochen auf die Mannschaft sagt der 24-Jährige: "Es passt auch außerhalb des Platzes sehr gut und ich verstehe mich mit sehr vielen super. Zudem bleiben mit den bereits bekanntgegebenen Spielern und denen, die eh noch länger Vertrag haben, wichtige Spieler und Charaktere dem Verein erhalten. Das eine intakte Mannschaft zusammenbleibt ist natürlich auch mit ein Grund weiter dabei zu sein. So werden wir auch nächstes Jahr fußballerisch und charakterlich eine top Truppe haben."