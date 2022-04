1. FC Bocholt: Die Zukunft der Kapitäne ist geklärt

Oberliga-Niederrhein-Vertreter 1. FC Bocholt kämpft um die Regionalliga. Ligenunabhängig wird schon fleißig die neue Saison 2022/2023 geplant.

Die Kaderplanung beim 1. FC Bocholt schreitet weiter voran: Der Verein hat nun auch die Verträge mit den beiden Führungsspielern Marc Beckert und Tim Winking langfristig verlängert. Die beiden Kapitäne des Oberliga-Teams haben an der Gigaset Arena jeweils einen Kontrakt bis 30. Juni 2024 unterschrieben. Jan Winking, Cheftrainer und interimsweise Kaderplaner in Personalunion, freut sich sehr über den Verbleib der beiden Leistungsträger: "Wir sind natürlich sehr glücklich, unsere Kapitäne an Bord halten zu können. Beide sind mit ihren Leistungen und ihrem Charakter wichtige Spieler unserer Achse. Sie führen die Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz vorbildlich an und sind mir ihrer Einstellung und ihrem Ehrgeiz wahre Anführer." Coach Winking betont: „Noch dazu tragen sie die Identität des Vereins in die Mannschaft. Es ist für den gesamten Verein ein wichtiges Zeichen, die Verträge der beiden Kapitäne verlängert zu haben und wir sind sehr erfreut, mit beiden weiterarbeiten zu dürfen."

Bocholt ist mein Zuhause, der FCB ist mein Verein. Somit ist Bocholt für mich mehr als nur Fußball. Neben dem sportlichen habe ich hier auch persönlich und privat alles, um mich heimisch zu fühlen. Marc Beckert

Beckert bringt es in der laufenden Saison auf 22 Liga- und zwei Pokalspiele. Dabei erzielte der 30-Jährige vier Tore und neun Torvorlagen. Er wechselte 2015 vom SV Hönnepel-Niedermörmter zum 1. FC, für den er aber bereits von 2011 bis 2013 auflief. Weitere Stationen von Beckerts Laufbahn sind u.a. NEC Nijmegen, 1. FC Kleve und Alemannia Aachen. Beckert erklärt: "Bocholt ist mein Zuhause, der FCB ist mein Verein. Somit ist Bocholt für mich mehr als nur Fußball. Neben dem sportlichen habe ich hier auch persönlich und privat alles, um mich heimisch zu fühlen." Er fügt hinzu: "Ich bin stolz, weiterhin Teil dieser positiven Entwicklung sein zu dürfen und freue mich riesig in den nächsten beiden Jahren ligaunabhängig mitzuwirken, die sportlichen Ziele des Vereins zu realisieren."

Wir werden als Truppe in der Aufstiegsrunde alles dafür geben, unsere bislang überragende Saison zu bestätigen und unsere Ziele zu erreichen. Tim Winking

Tim Winking (27) wirkte in dieser Spielzeit in 19 Oberliga- und vier Niederrheinpokal-Spielen mit und war dabei an sieben Toren beteiligt (vier Tore, drei Assists). Er kam 2016 von der SSVg Velbert zurück an den Hünting, wo er bereits 2014 bis 2015 aktiv war. Außerdem spielte er in seiner Karriere für die U23 des VfL Bochum, den VfL Rhede, Preußen Münster, SuS Stadtlohn und ATS Kulmbach. Der ältere Bruder des FCB-Coaches sagt: "Ich gehe in meine neunte und zehnte Saison beim FC und habe hier wirklich meine sportliche Heimat gefunden. Wenn man sieht, was sich gerade aktuell im Verein bewegt und wie viele Leute sich in der gesamten Region für den FC interessieren, macht mich das unfassbar stolz, ein Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein. Wir werden als Truppe in der Aufstiegsrunde alles dafür geben, unsere bislang überragende Saison zu bestätigen und unsere Ziele zu erreichen."