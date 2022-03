NRW-Traditionsmasters VfL früh raus – „Ata“ Lameck schwärmt von der Reis-Truppe

Das Bochumer Stadtduell war einer der großen Höhepunkte vor 1.000 Zuschauern beim 16. NRW-Traditionsmasters in der Westenergie Sporthalle in Mülheim. Wer würde die Nummer eins in Bochum werden?