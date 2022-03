ETB SW Essen: Matchwinner Romano lobt Mentalität und lässt Zukunft offen

Beim 4:2-Sieg des ETB Schwarz-Weiß Essen über die Sportfreunde Niederwenigern war Marcello Romano der überragende Mann. Wir haben mit ihm gesprochen.

Noch leicht angeschlagen war Marcello Romano beim ETB Schwarz-Weiß Essen zunächst nur für die Bank vorgesehen. Dennoch brachte ihn sein Trainer Suat Tokat schon nach 24 Minuten für Lennard Maßmann. „Ich wurde direkt wieder ins kalte Wasser geworfen. Als Spieler tut es mir natürlich gut, so zurückzukommen und der Mannschaft weiterzuhelfen.“

Was hat er getan? Romano hatte zunächst die schnelle Antwort auf das 0:1 von Dominik Enz (32.) geliefert und nach einem Lattentreffer von Prince Kimbakidila abgestaubt (38.). Nach der Pause hatte er dann seine zweite entscheidende Aktion. Im Mittelfeld setzte er sich durch, zog aus rund 20 Metern ab und setzte den Ball punktgenau ins kurze Eck. Es war der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 für den ETB Schwarz-Weiß, der den Weg zum Sieg ebnen sollte.

Romano lobte die Mentalität seiner Mannschaft, die sich von zwei Rückständen erholte und nun die Aufstiegsrunde so gut wie sicher hat. Daran hat auch der 20-Jährige mit sechs Saisontoren seinen Anteil. Romano spielt erst seit dieser Saison in Essen und ist ein fester Bestandteil der Mannschaft. „Ich hatte mich für Essen entschieden, weil ich mich direkt wohl gefühlt und Vertrauen gespürt hatte. Diese Eindrücke haben sich bestätigt. Das Trainerteam macht eine tolle Arbeit und ich bin sehr froh, dass ich als junger Spieler viel Spielpraxis bekomme.“

Sowohl bei sich als auch beim ETB, der kurz vor dem Einzug in die Aufstiegsrunde steht, sehe er aber noch Luft nach oben. „Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und der Meinung, dass es immer besser geht. Dafür, dass es mein erstes Herrenjahr ist, bin ich aber echt zufrieden und kann den Platz immer mit breiter Brust betreten“, erklärte Romano.

Vertrag läuft aus – Romano verrät noch nichts

Der 20-Jährige ist hoch veranlagt, hat seine Ausbildung bei Borussia Mönchengladbach und beim MSV Duisburg genossen. Nun ist er in Essen glücklich, hat aber nur einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. „Wie es darüber hinaus weitergehen wird, kann ich noch nicht sagen. Zunächst will ich mich darauf konzentrieren, mit der Mannschaft die Aufstiegsrunde zu erreichen.“

Persönlich sei es für ihn wichtig, mit Blick auf die Zukunft in kleinen Schritten zu denken. „Natürlich will ich immer so hoch wie möglich spielen. Der nächste Schritt wäre die Regionalliga. Danach werden wir schauen, wo es noch hingeht“, erklärte Romano.