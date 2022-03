OL NR: Kray muss auch gegen den SC Velbert aussetzen

Nach dem Heimspiel gegen den VfB Hilden fällt auch das Auswärtsspiel des FC Kray beim SC Velbert aus. Die Nachholtermine stehen allerdings schon fest

Der FC Kray ist wegen mehrerer Corona-Erkrankungen in der ersten Mannschaft weiter zum Zuschauen verdammt. Das für den kommenden Sonntag angesetzte Auswärtsspiel der Elf von Trainer Damian Apfeld ist abgesagt worden. Das gab der Verein am Donnerstag offiziell bekannt.

Einen Nachholtermin gibt es dafür bereits: Das Spiel ist für den 30. März neu angesetzt. Die Anstoßzeit wird noch mitgeteilt. Auch das Heimspiel gegen den VfB Hilden, das am vergangenen Wochenende ausgefallen war, hat einen neuen Termin. Das Spiel soll am 23. März um 19.15 Uhr in der KrayArena ausgetragen.