SG Wattenscheid 09: Trainer Britscho lobt Fans - "Es gibt uns Ruhe"

Die SG Wattenscheid 09 gewann in der Oberliga Westfalen am vergangenen Spieltag 4:0 beim TuS Erndtebrück. Die Ausgangslage für die kommenden Spiele könnte kaum besser sein.

In der Oberliga Westfalen konnte die SG Wattenscheid 09 am vergangenen Sonntag gegen den TuS Erndtebrück nachlegen. In der Woche zuvor wurde TuS Haltern im heimischen Lohrheidestadion mit 1:0 besiegt, nun folgte ein beeindruckender 4:0-Auswärtssieg. Wattenscheid-Trainer Christian Britscho lobte die Leistung seiner Mannschaft: „Defensiv sind wir gut gestanden, in der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen. Insgesamt war es eine reife Leistung.“

Beim Stand von 1:0 wechselte Britscho in der 64. Minute den gegen Haltern ausgefallenen Felix Casalino ein. Damit bewies er ein glückliches Händchen, denn Casalino erhöhte durch zwei Treffer innerhalb von zehn Minuten auf 3:0. Später fiel noch das Tor zum 4:0-Endstand durch Emre Yesilova.

Zu der Leistung von Casalino sagte der Coach: „Darüber sind wir sehr glücklich. Wir haben Felix auch immer gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist bis es wieder funktioniert.“ Sowohl Casalino als auch Yesilova seien laut Britscho noch nicht vollständig fit gewesen, hätten sich aber dennoch für einen Einsatz entschieden. Es hat sich bezahlt gemacht.

Nach wie vor blickt man in Wattenscheid dem Aufstiegsrennen gelassen entgegen. Der Trainer stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Er sagt: „Wir haben nicht viel zu meckern. Bis auf das Spiel gegen Vreden (1:1) haben wir uns nicht viel vorzuwerfen.“ Zur Aufstiegsrunde ergänzt er: „Für uns ändert sich jetzt nichts. Wir versuchen möglichst makellos da reinzukommen. Der einzige Druck, den es für uns gibt, ist der, den wir uns selbst machen. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen.“

Dabei vergisst er nicht, die stets treuen Anhänger der SGW positiv hervorzuheben: „Es gibt uns Ruhe, dass die Fans da nicht so einen Druck machen und den Weg mitgehen. Selbst nach dem 1:4 gegen Sprockhövel wollten sie noch, dass wir zur Kurve kommen.“

Derzeit liegt die SG auf Rang drei, mit 38 Punkten und noch drei zu absolvierenden Partien, bevor die Aufstiegsrunde los geht. Die ersten beiden der Tabelle, der 1. FC Kaan-Marienborn (42 Punkte) und die Zweitvertretung des SC Paderborn (40 Punkte), haben nur noch zwei Spiele zu bestreiten. Am letzten Spieltag kommt es noch zum Showdown, die Britscho-Elf muss auswärts beim SCP II ran.