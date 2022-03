OL WF: Kantersiege für ASC Dortmund und Wattenscheid, Herne verliert erneut

Am 19. Spieltag der Oberliga Westfalen sind in nur sieben Partien gleich 27 Tore gefallen. Besonders beim ASC 09 Dortmund und der SG Wattenscheid wurde es deutlich.

Der Spitzenreiter der Oberliga Westfalen, 1. FC Kaan-Marienborn, hat sich im Duell mit dem Schlusslicht souverän durchgesetzt. Gegen Westfalia Herne gaben sich die Käner keine Blöße und gewannen auswärts mit 5:2. Markus Pazurek (17./73.), Daniel Kyere (28.), Daniel Waldrich (35.) und Lars Bender (84.) schossen den Sieg für den Spitzenreiter heraus. Danilo Settimio Coraba (37./74.) brachte die Gastgeber zweimal ran, aber es sollte nicht reichen. Für die Herner wird die Lage am Tabellenende mit nur sechs Punkten aus 18 Spielen immer schlechter.

Kaan-Marienborns Verfolger, die U21 des SC Paderborn, tat sich gegen den TuS Ennepetal lange Zeit deutlich schwerer als der Konkurrent. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis Jesse Tugbenyo den SCP erlöste. Soufiane El-Faouzi schraubte das Ergebnis kurz vor Schluss auf 2:0 (83.) hoch.

ASC und SGW feiern Schützenfeste

Der ASC 09 Dortmund hat sich nach dem Patzer in der vergangenen Woche (1:2 gegen Westfalia Rhynern) eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen Kellerkind Holzwickeder SC waren die Dortmunder in Torlaune und schossen einen 5:1-Erfolg heraus. Maxi Podehl (4.), Nils da Costa Pereira (19.), ein Eigentor von Matthias Göke (45+3), Marcel Münzel (70.) und Lars Warschewski (83.) sorgten für die fünf Dortmunder Treffer. Das zwischenzeitliche 1:2 durch Andreas Spais sollte an diesem Nachmittag keine Rolle spielen.

Auch die SG Wattenscheid 09 war am 19. Spieltag in Torlaune. Am Ende sprang ein 4:0 beim TuS Erndtebrück heraus. Timm Esser (33.), Tim Kaminski (68.), Felix Casalino (73.) und Emre Yesilova(87.) sorgten dafür, dass die SGW weiter Anschluss an die Spitze hält.

In Haltern am See gab es jede Menge Tore zu sehen. Der TuS Haltern unterlag Eintracht Rheine in einem engen Spiel mit 2:3. Dabei gingen die Gastgeber durch Ali Ibraim (3./31.) gleich zwei Mal in Führung. Marius Lackmann (9.), Fabian Kerelaj per Foulelfmeter (64.) und ein Eigentor entschieden die Partie.

In den übrigen Partien schlug die SpVgg Vreden dank Ibrahim Kouyate (71.) die Hammer SpVg mit 1:0 und Westfalia Rhynern gewann durch einen Doppelpack von Hakan Sezer (40./59.) mit 2:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Holzwickeder SC – ASC 09 Dortmund 1:5

SV Westfalia Rhynern – SG Finnentrop Bamenohl 2:0

SC Paderborn II – TuS Ennepetal 2:0

TuS Haltern – Eintracht Rheine 2:3

SpVgg Vreden – Hammer SpVg 1:0

Westfalia Herne – 1. FC Kaan-Marienborn 2:5

TuS Erndtebrück – SG Wattenscheid 09 0:4