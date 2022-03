FC Kray: Pleite im Kellerduell - zwei Dinge müssen sich ändern

Die 0:3-Niederlage gegen den FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein hat FC Kray-Trainer Damian Apfeld überhaupt nicht geschmeckt. Zwei Dinge müssen sich ändern.

Der FC Kray hat es verpasst, sich gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein etwas Luft zu verschaffen. Die Niederlage gegen den FSV Duisburg hat vor allem zwei Baustellen sichtbar gemacht.

“Wir müssen weniger Gegentore bekommen und vorne Tore erzielen”, fasst Kray-Trainer Damian Apfeld die beiden vermeintlich leicht zu lösenden Probleme seiner Mannschaft zusammen. Der Fokus müsse dabei aber auf der Defensive liegen. "Da müssen wir unsere Löchrigkeit, unsere individuellen Fehler abstellen, das sind einfach zu viele.”

Wenn du jedes Spiel zwei, drei Gegentore bekommst, kannst du auf Dauer keine Punkte holen FC Kray-Trainer Damian Apfeld

Apfeld ist sich dabei durchaus bewusst, dass die Baustelle in der Verteidigung die der Offensive noch verstärkt: “Die Qualität haben wir nicht, in jedem Spiel drei oder vier Tore zu erzielen. Wenn du jedes Spiel zwei, drei Gegentore bekommst, kannst du auf Dauer keine Punkte holen.”

Noch zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten

Auf diese kommt es aber im Endspurt der Hinrunde an, um die Ausgangsposition des aktuell Tabellen-19. für die Abstiegsrunde noch zu verbessern. In der Liga empfängt der FC Kray als nächstes den VfB Hilden 03 (13. März). Das wird allerdings nicht das Spiel sein, in denen unbedingt drei Punkte zu holen sind.

Viel wichtiger werden die beiden letzten Hinrundenspiele danach sein. Am 22. Spieltag geht es zunächst zum derzeitigen Tabellennachbarn SC Velbert (20. März). Der aktuell Tabellen-20. hat zwei Punkte, aber eben auch noch ein Spiel weniger.

Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der FC Kray die Sportfreunde Niederwenigern (27. März). Diese stehen zurzeit mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 21 und werden auch alles versuchen, in der Tabelle noch ein bisschen zu klettern. In den Kellerduellen wird sicherlich auch entscheidend sein, wer weniger individuelle Fehler macht.