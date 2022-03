OL NR: ETB hat noch drei Spiele, um Rückstand auf Platz elf aufzuholen

Der ETB SW Essen hat beim Oberliga-Spitzenteam VfB Hilden mit 1:2 (0:2) verloren. Der Rückstand auf die Aufstiegsrunde beträgt zwei Zähler.

Der ETB SW Essen kam ohne Punkte vom Spiel der Oberliga Niederrhein beim VfB Hilden zurück - eine couragierte Leistung wurde nicht mit Punkten belohnt. Hilden bleibt Dritter, der ETB Zwölfter - mit zwei Zählern Rückstand auf Rang elf, der für die Aufstiegsrunde berechtigt. Drei Partien bleiben den Essenern noch, um den Rückstand aufzuholen.

fB Hilden: Lenze – Sangl, Schmetz, Wagener, Zur Linden – Kang, Holz (66. Kunzl), Schaumburg (84. Piotraschke), Majetic – Weber (90. +3 Hellenkamp), Demir Lenze – Sangl, Schmetz, Wagener, Zur Linden – Kang, Holz (66. Kunzl), Schaumburg (84. Piotraschke), Majetic – Weber (90. +3 Hellenkamp), Demir ETB SW Essen: Jaschin – Atas, Maßmann, Togbedji (62. Refai) – Neuse, Akhal (78. Drizinsky) – Mumcu, Romano (46. Kimbakidila), Merzagua (62. Ayan) – Remmo, Cissé Tore: 1:0 Demir (27.), 2:0 Weber (36.), 2:1 Remmo (80.) Schiedsrichter: Dustin Sperling Zuschauer: 180 Rote Karten: Zur Linden (79. / Notbremse)

Talha Demir und Pascal Weber brachten Hilden vor der Pause scheinbar sicher in Führung. Ismail Remmo konnte nur den Anschluss per Foulelfmeter für den ETB erzielen. Nach dem Spiel bilanzierte ETB-Coach Suat Tokat: "Ich kann meinen Jungs keinen großen Vorwurf machen, denn sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Kampf, Leidenschaft und Einsatz waren vorhanden. Die Hildener machen aus zwei Torschüssen direkt zwei Tore. Wir haben ein Riesenspiel gemacht, aber leider unsere Chancen nicht nutzen können. Wir haben später hochverdient den 1:2-Anschlusstreffer erzielt. Leider ist uns der Ausgleich dann nicht mehr gelungen. Wir haben zwei A-Jugendspieler gebracht, die am Sonntag-Vormittag noch 90 Minuten gespielt haben. Emre Ayan und Felix Drizinsky haben ihre Sache sehr gut gemacht und ich bin echt stolz auf die beiden."