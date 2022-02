Am Samstag kommt es in der Oberliga Niederrhein zum Ortsderby TVD Velbert gegen SC Velbert. TVD-Trainer Marcel Bastian blickt vorher auf die letzten Wochen zurück.

Der TVD Velbert ist am Dienstag mit einem 0:0 gegen den VfB 03 Hilden in die Rest-Serie der Oberliga Niederrhein gestartet. „Das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung. Es hätte aber auch 2:2 ausgehen können“, analysiert Marcel Bastian, Trainer vom TVD Velbert. Wegen des Sturms wurde das Spiel von Freitag auf Dienstag verschoben.

Torreiche Vorbereitung

Zwar endete das erste Meisterschaftsspiel torlos, doch der TVD zeigte in der Vorbereitung sein offensives Potential: In vier der sechs Testspiele schoss der TVD mindestens fünf Tore. Insgesamt gewannen das Team fünf der sechs Testspiele, die „aber auch gegen nicht so starke Gegner waren“, ordnet Bastian ein.

„Wir haben schon eine gute Offensivpower und haben in der Vorbereitung an den Laufwegen und der kompakten Defensive gearbeitet“, erklärt der Trainer die Schwerpunkte in der Winterpause. Teilweise wurde die Trainingsgruppe auch geteilt: Manche Spieler trainierten intensiver, andere regenerierten. Das Training pausieren musste Velbert nicht. Allerdings gab es auch Einheiten mit lediglich zehn Mann.

Drei Abgänge, drei Neuzugänge

Denn auch den TVD Velbert plagten Corona- und Verletzungssorgen. Drei Spieler haben den Klub in der Winterpause verlassen. „Wir mussten einfach auf dem Markt etwas machen, um breiter aufgestellt zu sein“, waren für Bastian Winter-Verstärkungen unausweichlich. Deshalb stehen nun auch drei neue Spieler im Kader.

Der flexible Außenbahnspieler Nozomu Nonaka (28) kam vom SC Düsseldorf West. Daher kannte der Trainer den „flinken Dribbler, der immer vollen Einsatz zeigt.“ Außerdem stieß Ex-Profi Kai Schwertfeger (33) zum Team (RS berichtete).

Für die linke Seite wurde Marcel Lange (32) vom SC Velbert verpflichtet. „Er bearbeitet die Seite sehr gut und uns fehlte auf dieser Position noch ein Back-up. Ich bin sehr zufrieden mit den Neuen“, freut sich der 39-Jährige.

Ein Derby am Karnevalswochenende

Vor der Saison visierte der TVD Velbert das erste Drittel der Oberliga Niederrhein an. Zu Saisonbeginn lief es aber nicht gut und im November wurde Marcel Bastianverpflichtet: „Inzwischen sind wir wieder gut in der Spur. Die Aufstiegsrunde muss das Ziel sein“, wird er deutlich. Aktuell steht der TVD Velbert auf dem neunten Rang mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz, der in die Abstiegsrunde führt.

Noch fünf Spiele stehen aus und das nächste hat es bereits in sich. Am Samstag kommt es um 15 Uhr zuhause zum Ortsderby gegen den SC Velbert. „Für das Umfeld ist das ein sehr wichtiges Spiel: Es geht um Prestige“, findet Bastian. „Ich persönlich will zwingend die drei Punkte holen. Aber das wird selbstverständlich kein Selbstläufer“, fügt er abschließend hinzu.