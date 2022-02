Oberliga Niederrhein: Derby zum zweiten Mal abgesagt

Das schlechte Wetter wirkt sich auch in dieser Woche noch auf den Fußball aus. Ein Derby in der Oberliga Niederrhein wurde zum zweiten Mal abgesagt.

Das Oberliga-Derby zwischen dem SC Velbert und der SSVg Velbert war am Sonntag abgesagt worden und sollte an diesem Dienstagabend nachgeholt werden. Doch daraus wird nichts: Aufgrund der Folgen der jüngsten Unwetter hat die Stadt die Anlage des Gastgebers SC Velbert bis einschließlich Dienstag gesperrt. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht. Damit müssen beide Teams weiter auf das erste Ligaspiel in diesem Jahr warten.