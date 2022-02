OL NR: SC Velbert mit Entscheidung in der Trainerfrage

Der Niederrhein-Oberligist SC Velbert hat einen neuen Trainer gefunden. Der sportliche Leiter Ralf vom Dorp hatte das Amt nur interimsweise bis Saisonende übernommen.

Der SC Velbert ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Dennis Czayka wird Nachfolger von Ralf vom Dorp. Dieser hatte nur interimsweise vom zurückgetretenen Peter Radojewski bis Sommer übernommen. Der A-Lizenzinhaber kann dabei auf viele erfolgreiche Jahre im Nachwuchsbereich von Rot-Weiss Essen, Rot Weiß Oberhausen und zuletzt ETB Schwarz-Weiß Essen zurückblicken. Bei RWE zeichnete er sich für die U17 verantwortlich. Aktuell ist er als ETB-U19-Coach Tabellenführer in der A-Jugend Niederrheinliga.

„Der SC Velbert ist bekanntlich ein familiär und gewissenhaft geführter Verein, der sich – wenn man den Großteil des Kaders betrachtet – seine auf Jugend ausgerichtete Philosophie, sowie seinen Charme trotz des sportlichen Erfolgs der letzten Jahre erhalten konnte. Drei Herrenmannschaften im Spielbetrieb und eine nachhaltig erfolgreiche Jugendarbeit bieten zudem eine Ausgangslage, die in der Region seinesgleichen sucht“, sagt Czayka über seinen neuen Klub. „Eine meiner Hauptaufgaben wird es daher sein, die jungen Eigengewächse an die Erste heranzuführen und zu integrieren. Alles in allem bedurfte es nur weniger Gespräche mit der Vereinsführung, um mich für diese reizvolle Aufgabe zu begeistern. Auch wenn ich meine Zusage ligaunabhängig gegeben habe, drücke ich den Jungs die Daumen, dass es mit dem Klassenerhalt klappt. Das Potenzial dazu hat die Truppe auf jeden Fall.“

„Wir haben mit Dennis einen Trainer gefunden, der zu einhundert Prozent in das von uns definierte Anforderungsprofil passt“, freut sich vom Dorp über die Verpflichtung des 39-Jährigen. „Er hat viele Jahre in den Leistungszentren von RWE und RWO sehr gute und erfolgreiche Arbeit geleistet und auch bei seinem jetzigen Verein ist er sehr erfolgreich. Zudem teilt er die Philosophie des Vereins, aber auch die des Fußballs, so wie wir uns diesen vorstellen.“

Sein Assistent wird Bahadir Polat. Der 40-jährige Inhaber der DFB Elite-Jugend-Lizenz arbeitet schon beim ETB als Czaykas Co-Trainer und hat als Spieler unter anderem für Schalke 04, Westfalia Herne und Vorwärts Kornharpen gespielt.