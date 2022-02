Die Sportfreunde Siegen haben noch einen namhaften Wintertransfer zu vermelden. Der Spieler war einst gar in der 3. Liga im Einsatz.

Die Sportfreunde Siegen haben einen alten Bekannten verpflichtet. Vom Oberliga-Konkurrenten RSV Meinerzhagen wechselt Julian Jakobs zurück ins Leimbachtal.

"Mit Julian Jakobs wechselt ein Spieler zu unseren Sportfreunden, der aufgrund seiner Vita viel Erfahrung und auch Führungsqualitäten mitbringt. Sein fußballerisches Können hat er u.a. in Siegen ja bereits unter Beweis gestellt, dementsprechend ist es gut, gerade auch auf Grund der derzeitigen Situation, mit eventuellen corona- und verletzungsbedingten Ausfällen, dass wir unseren Kader noch einmal erweitern konnten", erklärt Cheftrainer Tobias Cramer.

Der 31-jährige Jakobs hat bereits in der Jugend bei den Sportfreunden gespielt und wechselte nach seinen ersten Jahren im Seniorenbereich 2013 zum FC Hansa Rostock. Nach zwei Spielzeiten in Rostock und einem Zwischenstopp beim TSV Steinbach Haiger zog es Jakobs im Januar 2016 zurück ins Siegerland. Im Sommer 2017 ging es für den Flügelspieler dann nach Meinerzhagen, mit dem RSV feierte er in der Saison 2018/2019 den Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Insgesamt hat Jakobs 55 Einsätze in der 3. Liga, 83 in der Regionalliga West und bisher 126 in der Oberliga zu verbuchen.

Auch der Rückkehrer ist von seinem Wechsel in die Heimat Siegen begeistert: "Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Siegen ist meine Heimat. Demnach war nach der Anfrage der Verantwortlichen meine Gefühlslage schnell klar. Die Chance nochmal das SFS-Trikot zu tragen und die Perspektive, nach meiner aktiven Zeit eine Aufgabe als Trainer im Nachwuchsbereich zu übernehmen, hat mich vollkommen überzeugt."