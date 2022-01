Niederrhein: Oberligist verpflichtet 137-maligen Regionalligaspieler

Ein sehr erfahrener Regionalligaspieler wechselt zum niederrheinischen Oberligisten Teutonia St. Tönis. Das gab der Verein pünktlich zum Wochenende hin bekannt.

Kurz vor Schließung der Winter-Wechselperiode am kommenden Montag, 31. Januar 2022, ist Oberligist Teutonia St. Tönis auf der Suche nach einem neuen Führungsspieler neben Dominik Dohmen und dem Ausstieg von Kevin Breuer fündig geworden.

Von Regionalliga-West-Teilnehmer SV Straelen kommt für die nächsten 18 Monate Konstantin Möllering an die Gelderner Straße. "Das Gesamtpaket mit der beruflichen Perspektive bei der KICK-Group, dem Hauptsponsor der Teutonen, hat den 31-Jährigen überzeugt", heißt es auf der Facebook-Seite des Oberligisten.

Konstantin Möllering blick insgesamt auf 18 Drittliga-Einsätze, 137 Spiele in der Regionalliga und vier Oberliga-Begegnungen zurück.

Der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler wartete in der Regionalliga-Hinrunde 2021/2022 vergeblich auf einen Einsatz. In der vergangenen Saison kam er jedoch auf 28 Einsätze für Straelen und war ein wertvoller Spieler für den Viertligisten.

Möllering, der in Herne geboren ist, blickt auf eine stattliche Laufbahn zurück. Über die U17 und U19 von Preußen Münster landete er in Dortmund bei der U23 der Borussia. VfL Bochum II und Sportfreunde Siegen lauteten die weiteren Stationen des Offensivmannes. Nach einem Abstecher in die USA zu New York Cosmos, ging es für in beim SV Rödinghausen und Berliner AK weiter, ehe er im Januar 2020 beim SV Straelen unterschrieb. Nach 32 Pflichtspiel-Einsätzen verabschiedet sich Möllering nun von der Straelener Römer Straße und wechselt zu Teutonia St. Tönis.