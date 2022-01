TSG Sprockhövel: Balaika geht zum Saisonende, Nachfolger steht fest

Die TSG Sprockhövel trennt sich zum Saisonende von Trainer Andrius Balaika. Einen Nachfolger hat der Oberligist bereits gefunden.

Nach sieben Jahren Zusammenarbeit wird Trainer Andrius Balaika die TSG Sprockhövel am Ende der Saison 2021/22 verlassen.

"Ich bin hier seit sieben Jahren Trainer und insgesamt über 20 Jahre im Verein. Nach so einer langen Zeit kommt dann der Punkt, an dem beide Seiten spüren, dass ein Tapetenwechsel gar nicht so verkehrt wäre. Das ist ein ganz normaler Vorgang", erklärt der Coach auf RevierSport-Nachfrage.

Balaikas Ziel für die verbleibenden Spiele bei der TSG ist es, die Aufstiegsrunde zu erreichen: "Bis zum Ende der Saison wollen wir noch das Maximum rausholen."

Einen Nachfolger hat der Tabellenelfte der Oberliga Westfalen bereits gefunden. Der derzeitige Co-Trainer und Sportchef Yakup Göksu wird das Team in der neuen Saison übernehmen. "Für Yakup sprach gegenüber den anderen Bewerbern neben seiner Qualifikation als Trainer, dass er in der TSG-Jugend spielte und als Trainer in unserer Jugendabteilung arbeitete. Darüber hinaus sammelte er als Trainer Erfahrung in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und Schalke 04", heißt es in der Pressemitteilung der TSG.