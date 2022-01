Bocholt-Trainer über den Testspiel-Sieg gegen KFC Uerdingen

Mit einem Sieg gegen Regionalligisten KFC Uerdingen ist der 1. FC Bocholt in die Vorbereitung gestartet. Trainer Jan Winking ist zufrieden, sieht jedoch Verbesserungspotential.

Seit Montag, 10. Januar, bereitet sich der 1. FC Bocholt als Tabellenzweiter der Oberliga Niederrhein auf die zweite Saisonhälfte vor. Im ersten Testspiel am Samstag gab es vor 250 Zuschauern einen 1:0 Sieg gegen den KFC Uerdingen.

Vor dem Hintergrund, dass der Oberligist im Gegensatz zum KFC erst seit ein paar Tagen in der Vorbereitung ist, sicher nicht selbstverständlich. Folglich war Bocholt-Trainer Jan Winking auch mit dem Ergebnis einverstanden. Dennoch zeigte der Test dem Coach, dass es in einigen Bereichen für sein Team noch Luft nach oben gibt.

Platzek erzielt Tor des Tages

Da Winking für den Test noch nicht alle Spieler zur Verfügung standen, musste er für die Aufstellung ein wenig improvisieren. „Der Kader ist aktuell noch nicht komplett. Unser Kapitän ist noch auf seinen Flitterwochen gewesen. Dazu haben wir einen weiteren Spieler auf einer USA-Reise. Durch die Reisesperren in den letzten Monaten hat sich das alles was nach hinten verschoben. Zudem haben wir Spieler mit Trainingsrückstand, die erstmal wieder an die Mannschaft herangeführt werden müssen“, erklärt der Coach.

Dennoch konnte seine Mannschaft das erste Spiel des Jahres erfolgreich gestalten, nachdem Top-Stürmer Marcel Platzek nach einer Ecke ungehindert zum Siegtreffer einköpfen konnte (20.).

Fehler im Spielaufbau

Dabei sah Winking gerade in der ersten Halbzeit einige Fahrlässigkeiten bei seinem Team. „Gerade in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass wir in einer eher ungewohnten Konstellation zusammengespielt haben, zum Beispiel in der Innenverteidigung oder auch im Mittelfeld. Wir hatten einige leichte Fehler im Spielaufbau. So haben wir den KFC auch zu seinen Chancen eingeladen. Eine gewisse Sicherheit im Passspiel hat uns da noch gefehlt."

Winking zieht positives Fazit

Im zweiten Durchgang konnte die Winking-Elf ihren Trainer dann mehr überzeugen. „Da haben wir einiges besser gemacht, gut gepresst und ein besseres Positionsspiel gehabt. Dafür, dass wir noch am Anfang der Vorbereitung stehen, und der Gegner immerhin ein Regionalliga-Team war, bin ich insgesamt zufrieden. Wir haben aber auch gesehen, wo wir uns noch verbessern können. Dazu haben wir in der Vorbereitung noch genug Zeit. In den nächsten Wochen wollen wir gut arbeiten.“

Der nächste Test für die Bocholter steht am kommenden Samstag an. Dann empfängt der Oberligist den niederländischen Zweitligisten BV De Graafschap Doetinchem (12:30 Uhr).