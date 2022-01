OL WF: Westfalia Herne holt fünfte Verstärkung

Westfalia Herne hat im Kampf um den Klassenerhalt den fünften neuen Spieler verpflichtet. Es ist ein Rückkehrer, der den Klub im vergangenen Jahr verlassen musste.

Mit sechs Punkten aus den bisher 15 absolvierten Spielen steht Westfalia Herne mit dem Rücken zur Wand. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen nun alles tun, um einen drohenden Abstieg in die Westfalenliga zu verhindern. Nun haben sie den nächsten Neuen vorgestellt, der genauer genommen ein alter Bekannter ist: Seok-kyoung Yoo kehrt aus Südkorea zurück.

Wie der Klub schreibt hatte er den Verein im vergangenen Sommer wegen der Corona-Pandemie verlassen müssen. In der frühzeitig abgebrochenen Saison 20/21 absolvierte er eine Partie gegen den TuS Erndtebrück, ehe der danach rotgesperrt zum Zuschauen verurteilt wurde. Zuvor spielte der Rechtsverteidiger in Deutschland bereits in der U19 und zweiten Mannschaft von Fortuna Köln, beim VfL Benrath und dem SV 1910 Neuhof, eher er sich im Juli 2020 dem Traditionsklub anschloss.

Zuvor hatten die Herner Ubeyd Güzel (TuS Haltern) und Bilal Abdallah (Lüner SV) für die Rückrunde verpflichtet. Zudem kamen Ebeny Nguimba und Tobias Lübke vom Stadtrivalen Herne 70 ans Schloss Strünkede.

Im Gespräch mit RevierSport hatte Hernes Trainer David Zajas bereits gesagt, dass man sich nicht kampflos aufgeben wolle: „Für uns zählt nur der Klassenerhalt. Wir können die Tabelle lesen und wissen, dass es natürlich sehr schwer wird. Dabei tun wir gut, von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir haben aber zunächst noch fünf Hinrundenspiele und die Abstiegsgrunde. Platz 16 ist neun Punkte entfernt. Das ist viel, aber wir glauben daran. Wir haben auch gegen Mannschaften aus dem oberen Bereich gezeigt, dass wir mithalten können.“