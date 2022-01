Von Ober- bis Bezirksliga: Das sind die besten Abwehrreihen in Westfalen

In der Winterpause bekommen die Teams die Chance, an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen. Bei den folgenden Vereinen hat die Defensive allerdings kaum Verbesserungsbedarf.

Oberliga Westfalen: Das Bollwerk der Oberliga Westfalen ist der FC Gütersloh. In 15 Partien musste die Defensive um Torwart Jarno Peters nur elf Gegentore hinnehmen. Dennoch reicht es aktuell nur für Tabellenplatz vier. Der Abstand auf die Zweitvertretung des SC Paderborn, die an der Tabellenspitze steht, beträgt fünf Punkte.

Westfalenliga 1: Auch hier ist es der Tabellenvierte, der die beste Defensive der Liga stellt. Der 1. FC Gievenbeck kassierte in 15 Spielen 17 Tore.

Westfalenliga 2: Spitzenreiter TuS Bövinghausen ist auch in Sachen Abwehrarbeit das Maß aller Dinge. Das Team um Kevin Großkreutz und David Odonkor kassierte in 16 Spielen 15 Gegentore.

Landesliga 1: Ungeschlagen, die beste Abwehr der Liga - und trotzdem nur Platz vier. Genau das trifft auf den SCV Neuenbeken zu. Mit nur elf Gegentoren in 14 Spielen toppt die SCV-Defensive sogar die von Spitzenreiter FC Kaunitz. Das Punktepolster der Kaunitzer beträgt bei zwei gespielten Spielen mehr allerdings neun Punkte.

Landesliga 2: Hier zieht der SC Obersprockhövel an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Die beste Offensive (43 Tore in 14 Spielen), die besten Defensive (13 Gegentore) und zwölf Siege aus 14 Spielen. Die Frage, wer die Landesliga 2 für sich entscheidet, scheint bei 13 Punkten Vorsprung schon entschieden.

Landesliga 3: In Sachen Torverhältnis macht Türkspor Dortmund so schnell keiner was vor. Die Dortmunder stellen mit 61 Toren nicht nur den besten Angriff, sondern mit gerade einmal zehn Gegentreffern auch die beste Defensivreihe. Dennoch steht das Team von Robert Podeschwa nur auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Hombrucher SV.

Landesliga 4: Auch in dieser Liga sind es die Spitzenreiter, die nicht nur die beste Offensive, sondern auch die Top-Abwehr aufbieten. Die IG Bönen gewann 14 von 15 Spielen uns musste dabei nur zwölf Gegentore hinnehmen.

Bezirksliga 1: Beim TuS Lohe bleibt das Gegentor-Konto sogar noch einstellig. In 14 Partien fingen sich die Spitzenreiter nur neun Gegentore.

Bezirksliga 2: Hier teilen sich der VfB Schloß Holte und der FSC Rheda den Platz an der Spitze im Defensiv-Ranking. Sowohl der Dritte aus Rheda, als auch Tabellenführer Schloß Holte mussten in 16 Partien 17-mal hinter sich greifen.

Bezirksliga 3: Dass der Post SV Detmold an der Tabellenspitze thront, ist nicht zuletzt ein Verdienst der starken Defensive. In 14 Spielen gab es nur neun Gegentore.

Bezirksliga 4: Der BC Eslohe thront zwar an der Tabellenspitze, die beste Defensive lauert allerdings als erster Verfolger vier Punkte dahinter. Der SV Schmallenberg/Fredeburg kassierte in den ersten 14 Spielen 13 Gegentor.

Bezirksliga 5: Der SV Germania Salchendorf hat alle 14 Spiele in der Hinserie für sich entscheiden können. Auch die Defensive ist mit 13 Gegentreffern die Beste der Liga.

Bezirksliga 6: Genau wie in Staffel fünf zieht auch in Staffel sechs ein Team davon. 15 Siege in 15 Spielen und dazu nur 15 Gegentore stehen auf dem Konto des Kiersper SC.

Bezirksliga 7: Westfalia Soest hat den Aufstieg gefühlt schon sicher. Der Spielverein hat alle 15 Spiele gewonnen, dabei gerade einmal sechs Tore kassiert und 15 Punkte Vorsprung auf die direkten Verfolger.

Bezirksliga 8: Wie wichtig eine stabile Defensive sein kann beweist der VfR Sölde. Zwar haben die Plätze zwei bis vier jeweils mehr Tore geschossen, die zehn Gegentore in 15 Spielen sind aber Ligabestwert und heben Sölde an die Spitze.

Bezirksliga 9: Der FC Nordkirchen ist aktuell nur dank der besseren Tordifferenz auf dem ersten Platz. Die Nordkirchener kassierten nur 15 Tore – eins pro Spiel.

Bezirksliga 10: Die SF Bochum-Linden liegen zwar mit sieben Punkten Rückstand zur Winterpause nur auf Rang vier, an der Defensive hakt es allerdings nicht. In 14 Partien gab es nur 14 Gegentore.

Bezirksliga 11: Hier ist es der Spitzenreiter FC Epe, der mit 13 Gegentoren in 15 Spielen die beste Defensive stellt.

Bezirksliga 12: Spiele mit Beteiligung des SV Germania Hauenhorst sind in dieser Spielzeit nicht unbedingt Torfestivals. Die Tabellenneunten stellen zwar die beste Defensive mit 15 Gegentreffern in 16 Spielen, gleichzeitig aber auch die zweitschlechteste Offensive (18 Tore).

Bezirksliga 13: Die SF DJK Mastbruch sind nicht nur ungeschlagen an der Tabellenspitze, sie stellen mit zehn Gegentreffern in 14 Spielen auch die beste Abwehr.

Bezirksliga 14: Die beste Defensive in ganz Westfalen gibt es bei der TSG Dülmen. Elf der 15 Spiele wurden zu Null gespielt, vier Mal gab es genau ein Gegentor. Mit nur vier kassierten Treffern stehen die Dülmener auch in der Liga selbstverständlich ganz oben.