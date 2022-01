Den Sportfreunden Baumberg ist ein namhafter Transfer gelungen. Mit Enes Topal kommt ein Regionalligaerfahrener Spieler.

Enes Topal wird ab sofort nicht mehr für den FSV Duisburg auflaufen. Stattdessen wird er ab sofort das Trikot der Sportfreunde Baumberg tragen. Das gab der Oberligist bekannt. Sportdirektor Engin Akkoca sagte gegenüber Vereinsmedien was Topal ausmacht und womit er zu überzeugen weiß: "Enes ist ein Tempospieler im besten Fußballalter, der durch seine Schnelligkeit und Dribblings ein weiterer Unterschiedsfaktor in unserer exzellenten Offensive sein wird. In den Gesprächen mit ihm haben haben wir sofort gemerkt, dass er jemand ist, der den Fußball liebt und lebt und vor allem heiß ist in Baumberg zu spielen. Daher freue ich mich, dass Enes sich trotz zahlreicher anderer Angebote für uns entschieden hat."

Enes Topal spielte in seiner Karriere bereits 71 Mal in der Regionalliga West. Die meisten Partien für einen Verein absolvierte er für den Wuppertaler SV - ganze 107. Für Rot-Weiß Oberhausen stand er in der Saison 2017/18 immerhin neun mal auf dem Feld.

Auch Trainer Salah El Halimi schätzt die Qualitäten des Neuzuganges. "Enes ist ein ehrgeiziger Teamplayer, der seine Stärken im offensiven 1 gegen 1 hat und ein extrem gutes Umschaltverhalten in beide Richtungen hat. Er ist ein sehr dynamischer Spieler, der offensiv sowohl auf den Außenpositionen als auch im Zentrum spielen kann. Wir freuen uns, dass wir mit ihm, nach einigen Abgängen, mehr Optionen und Flexibilität in unserem Offensivspiel aufbieten können."