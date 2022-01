SG Wattenscheid: Vier Abgänge, ein Zugang, aber kein Umbruch

Mit vier Abgängen und einer Neuverpflichtung gab es zuletzt personelle Veränderungen bei der SG Wattenscheid 09. Der Grund hierfür ist jedoch kein Kaderumbruch.

Seit der Winterpause hat die SG Wattenscheid bereits fünf personelle Änderungen am Kader vorgenommen. Nachdem den Dritten der Oberliga Westfalen vier Spieler verlassen haben, konnte der Verein zuletzt die Verpflichtung von Stürmer Mike Osenberg (TVD Velbert) bekanntgeben. Trotzdem will Wattenscheid-Trainer Christian Britscho nicht von einem geplanten Umbau am Kader sprechen.

Die einzelnen Personalentscheidungen haben vielmehr Gründe. „Man kann bei uns nicht von einem geplanten Umbruch sprechen. Jeder einzelne Abgang hat einen ganz plausiblen und nachvollziehbaren Grund. Wir sind nicht mit der Intention in die Winterpause gegangen, den Kader bewusst zu verkleinern. Ein wichtiger Aspekt war natürlich die sportliche Perspektive für die einzelnen Spieler, die bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen sind. Bei Nico Walsh ist zum Beispiel noch dazugekommen, dass er uns schon länger nicht mehr zur Verfügung stand. Bei ihm hat sich beruflich etwas Neues ergeben. Dadurch konnte er den Beruf und das Fußballspielen auf diesem Niveau nicht mehr unter einen Hut kriegen. Bei Rene Michen war es einfach die wenige Einsatzzeit für ihn. Seit er im Sommer zu uns gekommen ist, konnte er nur Einsatzminuten im Pokal sammeln. Er wollte einfach sportlich eine neue Herausforderung suchen, diesem Wunsch haben wir entsprochen. Das sind also alles individuell nachvollziehbare Gründe, und keine von langer Hand geplante Verkleinerung des Kaders."

Neben den Abgängen konnte Wattenscheid auch die Verpflichtung von Stürmer Osenberg bekanntgeben. Britscho und der 21-Jährige kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten in der A-Jugend beim Wuppertaler SV. Seit zwei Jahren habe der Trainer versucht, den Stürmer nach Wattenscheid zu lotsen, jetzt hat es endlich gepasst. „Manchmal muss man für solche Transfers einfach ein bisschen länger dranbleiben. Es muss der richtige Zeitpunkt sein, das war in der Vergangenheit nicht so. Umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt geschafft haben Mike Osenberg zu holen.“

Weitere Transfers wollte Britscho nicht ganz ausschließen, sieht aber keinen akuten Handlungsbedarf mehr. „Unser Kader ist definitiv auch in der Breite gut genug aufgestellt. Nur weil wir jetzt vier Spieler abgegeben haben, müssen wir nicht vier neue Spieler dazu holen. Es ist zwar eine Floskel, aber wir halten einfach die Augen und Ohren offen. Nochmal aktiv werden wir nur, wenn es für alle Seiten Sinn macht.“

Auch eine Neuformulierung der Saisonziele sei durch die Kaderjustierungen nicht erforderlich, im Gegenteil. „Unsere Zielsetzung bleibt natürlich die Gleiche. Wir waren sehr zufrieden über den dritten Platz zur Winterpause und wollen den auch nicht mehr hergeben. Die Aufstiegsrunde werden wir erreichen, und dann werden wir sehen, wohin der Weg noch für uns geht“, gibt der Trainer die Richtung vor.