OL NR: Unbefristete Verlängerungen für zwei Oberliga-Trainer

Mit Union Nettetal und TuRU Düsseldorf haben gleich zwei Vereine kurz vor Weihnachten die Verträge mit ihren Trainern unbefristet verlängert.

In der Oberliga Niederrhein haben gleich zwei Vereine die Verträge mit ihren Trainern unbefristet verlängert. So bleibt Andreas Schwan mit seinem Trainerteam aus Assistent Lutz Krienen und Torwarttrainer Marcel Siepmann dem SC Union Nettetal erhalten. „Wir haben die Verträge bewusst unbefristet verlängert, da wir die sehr akribische Arbeit des Trainerteams wertschätzen und uns für Union sportlich und menschlich keine bessere Konstellation vorstellen können“, wird Abteilungsleiter Dirk Riether in der Meldung seines Klubs zitiert. „Die Mannschaft hat eine positive Entwicklung genommen und wir wollen unseren Nettetaler Weg unter der Leitung von Andi und Lutz möglichst noch lange fortsetzen.“

Noch euphorischer verkündete die TuRU Düsseldorf die Meldung: Auch Francisco Carrasco, den die TuRU in ihrer Meldung als „einen der besten Trainer der Liga“ lobt, verlängert unbefristet. „Paco ist unser absoluter Wunschtrainer. Wir möchten die hervorragende Arbeit von Paco und seinem Trainerteam loben. Was dieses Team erreicht hat ist, gerade auf die Situation des Vereins bezogen, nicht selbstverständlich.“, sagt TuRUs Präsident Manuel Rey. „Ein Dankeschön möchte ich auch an die Mitglieder des Marketing-Teams, an den Vorstand, die Spieler und das Trainergespann aussprechen.“

Bei den Landeshauptstädtern haben zusätzlich auch Yannick Wollert, Lukas Reitz und Daniel Rey Alonso ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben.