Ratingen 04/19: Hasenpflug bekommt Verstärkung aus den USA

Ratingen 04/19 steht kurz vor der Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Doch Trainer Martin Hasenpflug ist das alleine nicht genug. Wir haben mit ihm gesprochen.

Martin Hasenpflug über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, offensiven Fußball zu spielen und mittlerweile die drittmeisten Tore in der Liga. Das wurde also umgesetzt. Platz sechs kann sich sehen lassen. Man muss diese Position auch relativ zur Ligagröße sehen. Bei 23 Mannschaften ist es etwas anderes als bei 15 Teams. Wir sind zufrieden damit, hatten aber einige Spiele, in denen wir ärgerlicherweise Punkte haben liegenlassen und eine Phase, in der wir dreimal hintereinander verloren haben. Jetzt zum Jahresende haben wir nochmal die Kurve gekriegt.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Abgänge haben wir keine, aber es gibt einen Neuzugang: Simon Busch hat sein Studium in den USA beendet, dort in der College Liga gespielt und kommt nun zu uns. Er hatte schon in der Vorbereitung bei uns mittrainiert. Wir kennen ihn aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf, damals war er dort auch Kapitän. Er kennt einige Jungs von uns und passt charakterlich sehr gut in unser Team.

… die Ziele für 2022:

Wir wollen uns in unseren Leistungen stabilisieren. Wir waren teilweise doch zu inkonstant. Nach guten Spielen kamen auch oft schlechtere. Mit den beiden Siegen zuletzt haben wir einen guten Schritt in Richtung Aufstiegsrunde unternommen. Es sind jetzt noch fünf Spiele und wahrscheinlich würden zwei Siege reichen, das zu schaffen, wobei das unser Minimalziel ist. Würden wir dort am Ende Elfter, würde keiner bei uns Freudensprünge machen.

… die Vorbereitung:

Am 10. Januar fangen wir wieder an und spielen gegen Bergisch Gladbach, gegen Genc Osman, Deutz 05 Köln, den Mülheimer FC und gegen den FC Lennestadt. Bis dahin lassen wir die Jungs in Ruhe. Wir haben eine intensive Zeit hinter uns, seit der Vorbereitung ohne Pause komplett durchgezogen. Die Jungs sollen auch mal komplett abschalten.