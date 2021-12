1. FC Bocholt: Winking freut sich auf die Jagd auf Velbert

Der 1. FC Bocholt sieht sich für die Jagd auf die SSVg Velbert gut gerüstet. Trainer Jan Winking ist mit der bisherigen Serie insgesamt durchaus einverstanden.

Jan Winking über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Wir hatten insgesamt eine gute Runde bisher. Wir hatten unsere Schwächephase leider relativ früh und haben ein paar Punkte abgegeben. Alles andere war dann richtig gut. Wir spielen sehr überzeugenden Fußball. Im Schnitt haben wir 2,44 Punkte geholt, damit wäre man in vielen Ligen Erster. Wir sind zufrieden mit der Leistung und Entwicklung der Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir im neuen Jahr die SSVg Velbert weiter jagen können. Das einzige, was die Saison trübt, ist, dass eine Mannschaft absolut fehlerfrei performt.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Philipp Meißner geht zum VfB Homberg, Shunya Hashimoto hat auch den Verein verlassen. Semih Köse wird es auch woanders versuchen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Kader etwas verkleinern, um die Spielzeit besser verteilen zu können. Viele haben die Qualität für die Startelf. Wir haben gemerkt, dass die Kaderstruktur gesünder ist, wenn wir die Spielzeiten besser verteilen. Das Ziel ist es, enger zusammenzurücken. Wenn wir jemanden holen, dann Perspektivspieler, 23 Jahre oder abwärts, die auch für die nächsten ein, zwei Jahre interessant sind. Da gibt es auch schon Kandidaten.

… die Ziele für 2022:

Wir machen den Aufwand und haben den Kader zusammengestellt, und da brauchen wir nicht drumherum reden, um Velbert einzuholen. Die Mannschaft ist sehr bereit dazu. Wenn die Aufstiegsrunde beginnt, hast du nur noch Knallergegner. Da haben wir aus der Erfahrung des Hildenspiels ein gutes Gefühl gewonnen und gezeigt, was für eine Mentalität wir an den Tag legen können. Deswegen gehen wir mit diesen Eindrücken positiv in die Aufstiegsrunde, können auch weiter ruhig bleiben. Die erste Hälfte wurde gespielt und die ist nicht mehr wert als die zweite.

… die Vorbereitung:

Wir starten am 10. Januar. Wir spielen gegen BV De Graafschap aus der Spitzengruppe der holländischen zweiten Liga. Am 15.1. spielen wir gegen den KFC Uerdingen, danach haben wir noch einige Oberligisten wie Vreden oder Schermbeck oder Bergisch Gladbach vom Mittelrhein. Die Wintervorbereitung lässt sich leider nur schwer planen. Die Regionalliga spielt schon wieder früh. Für Landes- und Bezirksligisten ist es schwierig, weil die viel später anfangen und teilweise noch gar nicht in der Vorbereitung, wir aber schon am Ende sind. Wir suchen noch für den 30. Januar einen Gegner, gerne Bezirksliga aufwärts.