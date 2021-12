OL NR: Platzek und Grund treffen bei Bocholter Kantersieg

Der 1. FC Bocholt bleibt der SSVg Velbert auf den Fersen. Die Elf um die Ex-RWE-Publikumslieblinge Kevin Grund und Marcel Platzek siegte gegen den SC Velbert mit 5:0.

Der 1. FC Bocholt hat im Heimspiel gegen den SC Velbert einen 5:0-Kantersieg eingefahren. Die ersten vier Tore fielen dabei innerhalb von zehn Minuten. Marcel Platzek (27.) brachte die „Schwatten“ in die Spur, Kevin Grund (31.), Marc Beckert (32.) und Kento Wakamiya (36.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit legte mit Louis Ferlings der fünfte Torschütze des Tages nach. Die Mannschaft von Trainer Jan Winking liegt damit zur Winterpause auf Rang zwei mit fünf Punkten Rückstand auf die SSVg Velbert. Diese hatte bereits am Freitagabend ihre Tabellenführung mit einem 1:0-Sieg gegen den Drittplatzierten VfB Hilden untermauert.

Dahinter überwintert der 1. FC Kleve auf dem vierten Rang. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hatte im letzten Heimspiel des Jahres gegen den TV Jahn Hiesfeld einen klassischen Fehlstart hingelegt und lag bereits nach zwei Minuten mit 0:1 zurück. Chong Johnny Lu hatte für die Gäste getroffen. In der Folge konnten jedoch Mike Terfloth (15., 42.). Niklas Klein-Wiele (17., 75.) und Danny Rankl (59.) die Partie in einen 4:1-Erfolg drehen.

Ansonsten trennten sich die Sportfreunde Baumberg und die Spvg Schonnebeck mit einem 2:2-Unentschieden. Ratingen ist nach dem 4:1-Erfolg beim FC Kray Sechster. Zudem schlug der TVD Velbert den abstiegsbedrohten FSV Duisburg mit 3:1. Der Cronenberger SC gewann beim SC Düsseldorf-West mit 1:0. TuRU Düsseldorf gewann bei der DJK Teutonia St. Tönis mit 1:0.

Nachdem die Partie zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem 1. FC Monheim aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens im Stadion Uhlenkrug abgesagt wurde, findet am Sonntag nur noch eine Partie statt: Die Spvgg. Sterkrade-Nord empfängt den 1. FC Mönchengladbach. Union Nettetal hat spielfrei.