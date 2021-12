OL NR: ETB ist auf Wiedergutmachung aus

Am kommenden Sonntag steht für den ETB Schwarz-Weiß Essen das letzte Spiel in 2021 an. Die Tokat-Elf empfängt den 1. FC Monheim am heimischen Uhlenkrug.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen geht nach der bitteren 0:5-Niederlage in Ratingen am kommenden Sonntag ins letzte Heimspiel des Jahres 2021. Der 1. FC Monheim kommt an den Uhlenkrug. Verzichten muss Essens Trainer Suat Tokat dabei auf Hassine Refai, Clinton Williams und Ribene Nguanguata. Zudem fehlt Emre Kilav nach seiner Roten Karte aus dem Ratingen-Spiel. „Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr und danach gehen wir in die Pause. Es ist auch immer für den Kopf wichtig, wie man sich in die Pause verabschiedet“, sagt Essens Trainer Suat Tokat vor dem Jahresabschluss seines Teams. „ Wir haben auf jeden Fall von letzter Woche noch etwas gutzumachen. Unter der Woche hatten wir personell extrem zu kämpfen, aber es ist die letzte Partie und wir müssen noch mal alle Kräfte mobilisieren.“ Vor allem aber wolle man das Spiel in Ratingen vergessen machen. Mit Monheim kommt aber eine ordentliche Aufgabe auf die Tokat-Elf zu. Die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess steht mit 27 Punkten aus 16 Spielen auf dem sechsten Platz, fünf Punkte vor Platz zwölf, sprich: dem ersten Platz, der nicht mehr für die Aufstiegsrunde berechtigt ist. Tokat: „Wir haben alles selbst in der Hand, aber tabellarisch geht es nach oben und unten sehr eng zu. Wir müssen jetzt zuhause zeigen, dass es gegen uns brutal schwer wird. Wir müssen auf die Tugenden zurückgreifen, die wir in den Spielen vor Ratingen gezeigt haben.“

