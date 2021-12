1. FC Bocholt: Freigestellt! Zwei Spieler spielen keine Rolle mehr

Beim 1. FC Bocholt wurde nach dem 3:0-Sieg über den FSV Duisburg bekannt, dass zumindest bis zum Jahresende zwei Akteure keine Rolle mehr spielen.

Der 1. FC Bocholt hat die Pflichtaufgabe gegen den FSV Duisburg souverän mit 3:0 gelöst und bleibt als Tabellendritter mit fünf Punkten Rückstand an Spitzenreiter SSVg Velbert dran. "Das war die erwartet schwere Aufgabe, die wir im Endeffekt souverän gelöst haben. Velbert und Hilden machen es vorne zur Zeit sehr gut, aber auch wir sind absolut in Schlagdistanz und hängen ihnen weiter hartnäckig im Nacken. Wir wollen weiter auf uns schauen und unsere Aufgaben bestmöglich lösen", erklärt Stephan Engels.

Ob die Bocholter den Abstand auf Velbert in den wenigen Spielen vor der Winterpause noch verkürzen können, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, dass zwei Spieler bei diesem Unternehmen nicht mehr mithelfen werden.

Wie RevierSport erfuhr, spielen Shunya Hashimoto und Philipp Meißner keine Rolle mehr bei Trainer Jan Winking. Das bestätigt am Montag Stephan Engels, Sportlicher Leiter am Bocholter Hünting, gegenüber unserer Redaktion. "Es handelt sich um zwei Freistellungen. Beide Spieler waren mit ihren Einsatzzeiten nicht einverstanden. Da wir uns in einer wichtigen Phase vor der Winterpause befinden, können wir uns keine Unruhen und Unzufriedenheiten erlauben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, die beiden Jungs bis zur Winterpause freizustellen, um noch enger zusammenzurücken. Beide werden den Verein dann im Januar final verlassen."

Während Abwehrspieler Meißner, der einst auch für den FC Kray auflief, in dieser Saison nur zu sechs Oberliga-Einsätzen über insgesamt 70 Minuten für Bocholt kam, spielte Stürmer Hashimoto schon eine größere Rolle beim 1. FC Bocholt. Der ehemalige Regionalliga-Angreifer von Fortuna Düsseldorf II kam elfmal zum Einsatz und knipste auch viermal. Nun können sich beide Akteure ab dem 1. Januar 2022 neue Vereine suchen.