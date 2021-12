Der Bann ist gebrochen! Mit dem 2:0 (0:0) gegen Westfalia Rhynern hat Westfalia Herne den ersten Saisonsieg geholt. Oben profitiert die SG Wattenscheid - ohne gespielt zu haben.

Im Tabellenkeller der Oberliga Westfalen gibt es Bewegung. Westfalia Hernes direkte Konkurrenten Victoria Clarholz, RSV Meinerzhagen und Hammer SpVg landeten allesamt Befreiungsschläge. Clarholz schlug den TuS Haltern mit 3:1, Meinerzhagen den Holzwickeder SC gar mit 4:1. Hamm holte mit einem 2:1 gegen Eintracht Rheine, die im Tabellenmittelfeld platziert ist, ebenfalls die Maximalausbeute. Auch die SG-Finnentrop Bamenohl konnte bei einem turbulenten 4:4 gegen den SC Preußen Münster II etwas Zählbares mitnehmen.

Und der Tabellenletzte? Westfalia Herne selbst hatte das Spitzenteam Westfalia Rhynern vor der Brust. Im heimischen Stadion am Schloss Strünkede legte die Westfalia einen engagierten Auftritt hin, war vor der Pause die bessere Mannschaft. Es blieb zur Halbzeit aber beim 0:0.

In Halbzeit zwei war es dann Lokman Erdogan, der den couragierten Auftritt seines Teams belohnte und per Handelfmeter das 1:0 erzielte (52.). Rhynern drückte in der Folge auf den Ausgleich, blieb jedoch glücklos. Für Neu-Trainer David Zajas und die gesamte Herner Mannschaft ist der erste Dreier im 14. Spiel eine Erlösung. Dennoch bleiben sie Letzter.

Ganz oben ließ der 1. FC Kaan-Marienborn auch in seinem zweiten Siegen-Derby der Saison Punkte liegen. Nach dem 2:3 gegen die Sportfreunde gab es eine 1:2-Pleite gegen den TuS Erndtebrück. Profiteur ist die SG Wattenscheid 09, deren Partie gegen die Sportfreunde Siegen an diesem Sonntag abgesagt wurde.

Der FC Gütersloh bleibt nach dem 2:0-Sieg gegen den TuS Ennepetal in Lauerstellung. Damit ist der FCG für den Moment punktgleich mit Wattenscheid, hat aber zwei Spiele mehr absolviert. Beide Mannschaften stehen bei 30 Punkten.