OL NR: Platzek-Doppelpack. Essener Derby 1:1, Sterkrade hoffnungslos

In der Oberliga Niederrhein stand der 13. Spieltag auf dem Programm. Unter anderem mit dem Essener Derby zwischen dem ETB SW Essen und dem FC Kray.

13. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Der Startschuss fiel bereits am Freitag. Da sprang Union Nettetal durch einen Sieg über die SF Niederwenigern auf Platz elf, doch bereits am Sonntag wurde das revidiert. Durch den Sieg von Meerbusch über den 1. FC Mönchengladbach ging es für Nettetal wieder in die untere Tabellenhälfte.

Ganz oben hat sich kaum etwas getan: Die SSVg Velbert demonstrierte die aktuelle Stärke durch das 5:1 gegen Ratingen. Am Sonntag zogen Teile der Konkurrenz nach. Der VfB Hilden mühte sich bei den SF Baumberg zu einem 2:1-Erfolg und bleibt bis auf einen Zähler an den Velbertern dran.

Der 1. FC Kleve patzte derweil gegen das Kellerkind FSV Duisburg. Trotz einer frühen Führung reichte es nur zu einem 1:1. Das nutzte der 1. FC Bocholt aus, der im zweiten Topspiel des Spieltages den 1. FC Monheim mit 6:1 besiegte und auf Rang drei sprang. Per Doppelpack erneut erfolgreich: Marcel Platzek, der nun schon auf 16 Saisontore kommt.

Am Tabellenende ist für die Spvgg. Sterkrade-Nord keine Besserung in Sicht. Im Kellerduell gegen St. Tönis gab es eine deprimierende 2:3-Schlappe. Zwar kam Sterkrade nach einem 0:3 noch auf 2:3 heran, für einen Punkt reichte es am Ende aber nicht.

Der Vorletzte 1. FC Mönchengladbach bleibt vier Punkte entfernt. Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der SC Düsseldorf-West, der den SC Velbert mit 2:0 bezwang. Keinen Sieger gab es im Essener Derby. Der ETB SW Essen ging gegen den FC Kray früh in Führung, kassierte aber auch schnell das 1:1. Bei dem Ergebnis blieb es.

Der ETB und Kray (Platz 13 und 14) damit weiter in der Tabellenregion, die aktuell die Abstiegsrunde bedeuten würde.