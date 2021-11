Die SSVg Velbert bleibt das Nonplusultra der Oberliga Niederrhein. Am Freitag überrollte der Tabellenführer Germania Ratingen mit 5:1 (2:1).

Der Lauf der SSVg Velbert hält an. Am Freitag gewann die Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan deutlich mit 5:1 gegen den Tabellenfünften Germania Ratingen und bleibt somit dank einer Ausbeute von zehn Siegen und zwei Unentschieden nach zwölf Spieltagen an der Spitze der Oberliga Niederrhein.

Die beiden Mannschaften konnten sich im Stadion Velbert im ersten Durchgang vor allem auf eins verlassen: Ecken. Nach einem verhaltenen Start, waren es die Gäste, die den Anfang machten. Ratingen führte in der 19. Minute einen Eckball kurz aus. Noch hinter dem rechten Strafraumeck fasste sich Tim Potzler ein Herz und zog auf die lange Ecke. Der Ball senkte sich perfekt unter die Latte zum 1:0 – Traumtor!

SSVg Velbert: Lenz - Alabas (55. Zent), Abdel Hamid, Urban, Dorda - Diallo (77. Diallo), Geisler (82. Gojnovci), Machtemes, Kaya (67. Ülker) - Schiebener (82. Glowacki), Hilger Lenz - Alabas (55. Zent), Abdel Hamid, Urban, Dorda - Diallo (77. Diallo), Geisler (82. Gojnovci), Machtemes, Kaya (67. Ülker) - Schiebener (82. Glowacki), Hilger Germania Ratingen: Raschka - Henrichs, Spillmann (67. Özbayrak), Kubina, Eckhardt - Silberbach, Ilbay (67. Gülcan), Demircan, Ari, Potzler (67. Jaouadi), Lamidi (82. Misumi) Schiedsrichter: Gianluca Röttgen Tore: 0:1 Potzler (19.), 1:1 Schiebener (28.), 2:1 Abdel Hamid (31.), 3:1 Hilger (64.), 4:1 Machtemes (69.), 5:1 Diallo (76.) Gelbe Karten: Alabas - Silberbach Zuschauer: 684

Die Hausherren zeigten sich von dem Rückschlag unbeeindruckt und setzten zum Doppelschlag – jeweils nach Eckstößen. Der Ausgleich fiel, nachdem Ratingen den Ball nicht geklärt geklärt bekam. Am Ende landet die Kugel bei Manuel Schiebener, der sie aus zehn Metern Volley rein schweißte (28.). Keine drei Minuten später führte die nächste Hereingabe von der Fahne zum Tor. Nachdem Robin Hilger am zweiten Pfosten zunächst Aluminum traf, drückte Noah Abdel Hamid den Ball zum 2:1 über die Linie (31.).

Velbert macht in der zweiten Hälfte alles klar

In der zweiten Hälfte war Ratingen zunächst aktiver, doch die SSVg Velbert machte alles klar. Zunächst ließ Cellou Diallo an der Grundlinie drei Mann stehen, zog in die Box und schloss ab. Robin Hilger fälschte den Ball im Zentrum zum 3:1 ab (64.). Dann setzte der eingewechselte Hasan Ülker Max Machtemes in Szene, der aus zehn Metern auf 4:1 erhöhte (69.). Eine viertel Stunde vor Schluss war es Cellou Diallo aus der zweiten Reihe (76.).