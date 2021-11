Bei Fußball-Oberligist TuS Haltern ist es zu einem Coronavirus-Ausbruch gekommen. Das Spiel gegen den ASC 09 Dortmund musste abgesagt werden.

Auch der Fußball bleibt nicht von den steigenden Zahlen der Coronavirus-Fälle nicht verschont. Im Rahmen einer regelmäßig durchgeführten Testung sind drei Spieler und ein Mitglied des Trainerstabs des TuS Haltern am See positiv auf COVID-19 getestet worden. Das gab der Westfalen-Oberligist am Freitagabend bekannt. Die daraufhin durchgeführten PCR-Tests bestätigten die Erkrankung des Quartetts, das sich nach dem positiven Testergebnis umgehend in häusliche Quarantäne begab. Alle vier Akteure waren doppelt geimpft.

Aufgrund der Coronafälle habe der Verein darum gebeten, die ursprünglich für Sonntag, 14.30 Uhr, angesetzte Partie des TuS beim ASC 09 Dortmund zu verlegen. Tim Eibold, Leiter Senioren, kommentierte die Lage wie folgt: "Angesichts der Inkubationszeit können wir weitere Infektionen innerhalb der Mannschaft und des Betreuerstabs aktuell nicht vollständig ausschließen. Nachdem wir beim TuS dank engmaschiger Testung, großer Vorsicht, einem guten Hygiene-Konzept und einer hohen Impfquote lange Zeit von einer Infektion verschont geblieben sind, sind wir nun darauf bedacht, weitere Fälle zu vermeiden.“ Die Absage des Spiels sei „alternativlos“ gewesen, „auch im Sinne der gegnerischen Mannschaft und der Zuschauer“.

Eibold ergänzte: „Wir wünschen unseren Jungs weiterhin einen milden Verlauf, eine rasche Genesung und hoffen, sie schon bald wieder in unseren Reihen begrüßen zu können."

Das Team B des TuS Haltern hat der Coronavirusausbruch vorerst keinen Einfluss. Die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Amendt, die in der Landesliga Westfalen an den Start geht, hat am kommenden Sonntag ohnehin spielfrei.