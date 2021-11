OL NR: Dogan freut sich auf Top-Spiel gegen Ratingen

Am Freitag kommt es in der Oberliga Niederrhein zum Top-Spiel zwischen der SSVg Velbert und Ratingen 04/19. Velbert-Trainer Hüzeyfe Dogan erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.

Die SSVg Velbert führt mit 29 Punkten aus elf Spielen und noch immer ohne Niederlage die Oberliga Niederrhein an. Am Freitag geht es für die Mannschaft von Hüzeyfe Dogan gegen den Tabellenfünften aus Ratingen, der zuletzt mit 3:0 gegen den Top-Favoriten 1. FC Bocholt gewinnen konnte. Der Coach erwartet eine schwierige Aufgabe gegen einen starken Gegner: „Das war vor dem Bocholt-Spiel genauso wie auch nach dem Spiel. Aber klar, Ratingen hat sich jetzt mit den Siegen gegen Meerbusch und Bocholt nochmal Selbstbewusstsein erarbeitet.“

Trotz der besseren Tabellensituation sieht er sein Team in der Partie nicht als Favoriten. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Ratingen hat in der Offensive sehr gute Qualität, das haben sie unter Beweis gestellt. Beide Mannschaften sind torhungrig. Wir spielen zuhause und wollen die drei Punkte hierbehalten. Wir werden die Begegnung wie jede andere angehen und versuchen, die Ratinger Stärken so wenig wie möglich zur Geltung kommen zu lassen.“

Lob für den Gegner

Dogan weiß um die starke Offensive des kommenden Gegners. Mit Moses Lamidi steht bei den Gästen ein sehr erfahrener Stürmer auf dem Platz, „der für die gegnerische Abwehr sehr unangenehm sein kann.“ Auch für das Ratinger Mittelfeld um Ali Can Ilbay, Emre Demircan und Erkan Ari findet der Trainer der Sport- und Spielvereinigung lobende Worte: „Sie sind im Moment in einer Top-Verfassung, deshalb wird es für uns keine leichte Aufgabe.“

Verzichten muss Dogan auf Kapitän Tristan Duschke. Dieser fiel bereits letzte Woche verletzungsbedingt aus. „Es ist noch nicht sicher, ob er fit ist. Wir warten das Training ab, dann werden wir uns entscheiden.“

So lange wie möglich oben bleiben

Dass es für sein Team aktuell so gut läuft, freut den Ex-Profi, dennoch zeigt er sich bescheiden. Die Saison ist schließlich noch lang. „Die Mannschaft hat aktuell Spaß. Jeder Sieg tut jedem Spieler und dem Verein gut, aber wir feiern uns jetzt nicht jede Woche dafür. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen versuchen, so lange wie möglich da oben zu bleiben. Das ist unser Ziel und da möchten wir gegen Ratingen weitermachen.“

Über einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga möchte der Trainer nicht sprechen: „Wir haben erst ein Drittel der Saison gespielt, es ist noch ein bisschen früh.“ Mit Ratingen, dem 1. FC Monheim und dem VfB 03 Hilden hat die SSVg Velbert in der Hinrunde noch drei schwierige Spiele vor der Brust. Dogan fordert, „da mit so vielen Punkten wie möglich raus zu gehen“.

Wintertransfers sind in Velbert momentan kein Thema. „Natürlich schauen wir, wer auf dem Markt ist, aber letztendlich ist es für uns aktuell gar kein Thema, neue Spieler zu holen“, verrät der Coach.