Die SSVg Velbert marschiert weiter. Am Freitagabend setzte sich die Mannschaft von Hüzeyfe Dogan mit 4:0 gegen DJK Teutonia St. Tönis durch.

Die SSVg Velbert bleibt in der Oberliga Niederrhein die Mannschaft der Stunde. Am Freitagabend gelang dem Tabellenführer gegen DJK Teutonia St. Tönis der fünfte Dreier in Serie, ein ungefährdeter 4:0-Sieg.

Noah Abdel Hamid (6.), Cellou Diallo (24.) und Robin Hilger (31.) machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar. Nach der Pause legte Hilger noch einen weiteren Treffer nach (57.).

Die SSVg Velbert grüßt nach zehn Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung ungeschlagen von Platz eins. Die Konkurrenz kann allerdings noch nachlegen.