OL NR: Das sagt Damian Apfeld über seinen neuen Job beim FC Kray

Damian Apfeld sitzt ab kommenden Sonntag wieder auf der Trainerbank. Der ehemalige Jugendtrainer von Rot-Weiss Essen wird Chefcoach beim FC Kray.

Der FC Kray hat einen neuen Trainer: Damian Apfeld wird Nachfolger von Christian Mikolajczak, der am vergangenen Sonntag sein Amt beim Essener Oberligisten niedergelegt hatte.

Die vergangenen vier Jahre hatte der 35-jährige Bottroper im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen verbracht und dort einiges erlebt. Ein Abstieg, der direkte Wiederaufstieg und zwei Saisons, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurden. Dementsprechend hatte sich Apfeld auch nach seinem Vertragsende beim Deutschen Meister von 1955 eine Auszeit verordnet.

„Es hat einfach gepasst“, sagt Apfeld, dessen Fußballpause mit der ersten Trainingseinheit am kommenden Freitag in der KrayArena endet. Mit Unterbrechungen ist der A-Lizenzinhaber seit 14 Jahren im Essener Fußball unterwegs. Und das nicht nur als Jugendtrainer bei RWE. Zwischen 2014 und 2016 assistierte er Dirk Tönnies bei der Spielvereinigung Schonnebeck und feierte mit den Schwalben den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Dort wurde er 2016 Cheftrainer des ETB Schwarz-Weiß Essen.

Krays Sportlicher Leiter Mladen Bosnjak bezeichnet Apfeld als seinen „Wunschtrainer“. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten an der Seumannstraße. Nun soll er die Krayer wieder in die Spur bringen, die zuletzt fünf Spiele nicht gewonnen haben. Ein Vorteil bei diesem Unterfangen ist, dass er einen Großteil des Kaders bereits kennt. „Der Kader passt zu mir. Ich treffe nicht auf eine Mannschaft, in der mir 90 Prozent der Leute fremd sind und ich die Jungs nicht einschätzen kann. Es ist sicher kein Nachteil, wenn man viele Jungs aus der Vergangenheit kennt.“ Duc Anh Nguyen Nhu, Alkan Talas oder Luka Bosnjak haben beispielsweise schon für ihn gespielt.

"Es wäre fatal, alles in Frage zu stellen." Damian Apfeld

Alles anders machen als sein Vorgänger will Apfeld jedenfalls nicht. Zumal ihm dafür auch nicht viel Zeit bleibt. Das erste Ligaspiel steigt am kommenden Sonntag beim TVD Velbert. „Ich glaube, dass sehr viele Sachen bereits gut waren, wenn man sieht, dass Kray relativ gut gestartet ist und schon schwierige Gegner hinter sich hat. Zumal auch der eine oder andere Spieler verletzungsbedingt gefehlt hat. Es wäre fatal, alles in Frage zu stellen“, sagt Apfeld, der aber auch seine eigenen Ideen in die Mannschaft bringen will.

Dass diese Ideen zum FC Kray passen, davon zeigt sich auch Mladen Bosnjak überzeugt: „Er ist ein Arbeiter, ein Taktiker und besitzt Emotionen. Ich bin mir sicher, dass das für den FC Kray der richtige Weg ist.“