In der Oberliga Niederrhein gibt es den nächsten Trainerwechsel: Der Cronenberger SC trennt sich von seinem Chefcoach Axel Kilz. Dies teilte der Verein am Dienstagabend mit. „Nach vertrauensvollen Gesprächen gehen der Cronenberger SC und Trainer Axel Kilz einvernehmlich und in Verbundenheit getrennte Wege“, schreibt der Verein. Nach „intensiven Wochen“ sei man zusammen zur Erkenntnis gelangt, dass „die Mannschaft für die wichtigen, kommenden Aufgaben einen neuen Impuls braucht, um das große Saisonziel, den Klassenverbleib, weiter verfolgen zu können.“ Kilz hatte den Klub im Sommer 2020 als Nachfolger des nach Velbert gewechselten Peter Radojewski übernommen und war zuvor drei Jahre als U17-Trainer des Wuppertaler SV tätig. Die Mannschaft wird nun vom bisherigen Co-Trainer Ferdi Gülenc betreut. Dieser war mit Kilz aus der Jugend des Wuppertaler SV zum aktuell 20. der Oberliga Niederrhein gewechselt. Vorher war er auch als Jugendtrainer beim Hastener TV tätig. Sterkrade-Nord und Kray sind noch auf der Suche Der Trainerwechsel in Cronenberg ist der sechste der Saison bisher. Zuvor hatten der 1. FC Mönchengladbach (Erdogan Karaca zu Stephan Houben), Teutonia St. Tönis (Bekim Kastrati zu Josef Cherfi) und der FSV Duisburg (Muhammet Isiktas zu Bartosz Maslon) die Coaches getauscht. Die Spvgg. Sterkrade-Nord und der FC Kray sind nach den Rücktritten von Julian Berg und Christian Mikolajczak, der sein Amt am Sonntagabend bei den Essenern niedergelegt hatte, noch auf der Suche nach neuen Trainern.

