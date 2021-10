OL NR Letzter! Deshalb läuft es bei Sterkrade-Nord noch nicht

Mit einem Punkt aus acht Spielen ist die Spvgg Sterkrade-Nord aktuell Letzter der Oberliga Niederrhein. Zudem befindet sich der Verein aktuell auf Trainersuche.

Die Spvgg. Sterkrade-Nord erlebt aktuell das Worst-Case-Szenario eines Saisonstarts. Nur einen Punkt konnten die Oberhausener bisher holen beim 2:2-Unentschieden gegen den SC Düsseldorf-West am dritten Spieltag. Seither setzte es sogar deutliche Niederlagen, wie beim 0:8 gegen Bocholt oder dem 1:5 gegen die Sportfreunde Baumberg. Am kommenden Wochenende haben die Nordler, deren Aufstiegstrainer Julian Berg vor zwei Wochen zurückgetreten ist, spielfrei.

„Nach den Spielen bisher ist es auch mal gut, dass wir alle die Köpfe freikriegen“, sagt Sterkrade-Nords Sportlicher Leiter Kevin Corvers, der in der laufenden Saison selbst bereits fünf Mal auf dem Feld stand. „Wir wollen im Training noch einmal ein paar Sachen ansprechen und diese dann hoffentlich in den nächsten Wochen besser machen.“ Das nächste Spiel findet in einer Woche zuhause gegen den ETB statt. Dieses dürfte laut Corvers „genauso schwer wie alle anderen“ werden, zumal die Essener eine gute Truppe und einen guten Trainer zusammenhätten.

Bis dahin wartet auf die Nordler aber noch Arbeit. Zum einen gilt es weiterhin die beide Sommerabgänge Florian Witte und Ekin Yolasan zu ersetzen. „Wir haben versucht, das mit jungen Spielern aufzufangen. Aber das ist nicht alleine der Grund, warum wir schlecht gestartet sind. Wir haben immer wieder über individuelle Fehler den Gegner eingeladen, Tore zu schießen“, sagt Corvers. Mittlerweile liegen die Schwächen wohl auch eher im mentalen Bereich. „Es geht schnell der Kopf runter, wenn man mal ein Gegentor kassiert.“

Eine durchaus schwierige Aufgabe für den neuen Trainer, der aktuell noch nicht gefunden ist. Derzeit helfen der bisherige Assistent Dennis Charlier gemeinsam mit Corvers und Mike Ratkowski interimsweise aus. Gespräche würden geführt, aber man würde sich auch Zeit lassen wollen. Corvers: „Wir wollen das Richtige machen, keinen Schnellschuss. Wir haben keinen Druck und wollen uns den auch nicht machen. Der neue Trainer muss passen. Nicht nur für ein Dreivierteljahr, schließlich ist der Verein auch bekannt, dass Trainer hier lange arbeiten können.“