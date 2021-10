SSVg Velbert: Duo zurück - Spitzenreiter noch breiter aufgestellt

Weiterhin ungeschlagen in der laufenden Saison in der Oberliga Niederrhein ist die SSVg Velbert. Trainer Hüzeyfe Dogan sieht das Erfolgsrezept in seinem breit aufgestellten Kader.

Gleich sieben neue Spieler standen am Mittwochabend im Niederrheinpokal in der Startelf im Vergleich zum Ligaspiel gegen den ETB SW Essen (5:2). „Wir wollten den Spielern, die zuletzt in der Liga nicht so zum Zug gekommen sind, ihre Chance im Pokal geben“, begründete Dogan die Rotation und sah sich im Nachhinein bestätigt: „Die Jungs haben das sehr gut gemacht.“

Der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein gewann souverän mit 5:0 gegen den Bezirksligisten SV Hösel. „Wir haben einen sehr breiten Kader, was auch wichtig ist, weil wir einige Verletzungssorgen haben.“ Eine Sorge weniger hat Dogan dank Hasan Ülker.

Die Nummer zehn der Velberter bestritt zum ersten Mal seit über 14 Monaten eine Partie über die vollen 90 Minuten. Im vergangenen Jahr zog sich Ülker einen Kreuzbandriss zu. Nach langer Leidenszeit habe er in der Vorbereitung hart gearbeitet und sich in die Mannschaft gekämpft. Daher freut sich Trainer Dogan für ihn ganz besonders: „Das Knie hält, das ist das Wichtigste.“ Dem Spiel drückte Ülker direkt seinen Stempel auf. Und Dogan ist voll des Lobes, nicht nur wegen seines Tores zum 1:0: „Hasan hatte viele gute Aktionen. Er wird noch ein wichtiger Spieler für uns in dieser Saison.“

Ebenfalls ein wichtiger Spieler für den Tabellenführer war bisher Cellou Diallo. Der 25-jährige Angreifer konnte zuletzt verletzungsbedingt nicht mitwirken. Auch hier hat Dogan erfreuliche Nachrichten zu verkünden: „Cellou wird am Sonntag aller Voraussicht nach wieder dabei sein.“ Damit steht Dogan sein torgefährlichster Flügelstürmer wieder zur Verfügung. Mit sechs Treffern in sechs Spielen ist er zusammen mit Robin Hilger der Top-Torschütze der SSVg Velbert. „Wenn er die beiden Trainingseinheiten mitmacht, ist er immer ein Spieler für die Startelf.“

In der Liga geht es am Sonntag zum Tabellen-17. FC Kray. Ein Sieg ist Pflicht, um die extrem ausgeglichene Oberliga weiterhin anzuführen. Platz eins und Platz neun trennen grade einmal fünf Punkte. Überrascht ist Dogan von dieser Spannung nicht. „Das zeigt, was für ein hohes Niveau die Oberliga hat. Wir können uns in dieser Liga niemals sicher sein und müssen uns jede Woche neu beweisen.“

Allerdings will er die aktuelle Tabellensituation auch nicht überbewerten. „Wir sind erst ein paar Spieltage in der Saison. Die Tabelle wird sich erst in ein paar Wochen ergeben.“ Dann sei klar erkennbar, ob sich eine Spitzengruppe bildet oder ob es doch auf den erwarteten Zweikampf mit dem 1. FC Bocholt hinausläuft.