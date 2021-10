SG Wattenscheid 09: Das sagen die Fans zum neuen Trikot

Am siebten Spieltag der Oberliga Westfalen präsentierte die SG Wattenscheid 09 ihre neuen und exklusiv angefertigten Trikots. Das Retro-Design ist eine Hommage an erfolgreiche Zeiten.

Beim Spitzenspiel am siebten Spieltag der Oberliga Westfalen gegen den 1. FC Kaan-Marienborn präsentierte die SG Wattenscheid 09 zum ersten mal ihre neuen Trikots in Retro-Optik und lief sogleich mit diesen auf. Das schwarz-weiß-grüne Jersey soll an die erfolgreichen Zeiten Mitte der 70er Jahre erinnern und ist eine Sonderanfertigung von Ausrüster Joma.

Wattenscheids Pressesprecher Björn Biberich erklärte gegenüber RevierSport die Hintergründe für den neuen Look der 09er: „Wir haben das neue Trikot gemacht, um an die Mannschaft Mitte der 70er Jahre zu erinnern. Die Idee kam uns, weil unser Ausrüster es uns ermöglicht hat, ein Spezial-Trikot nur für uns zu produzieren, was für einen Oberligisten schon sehr besonders ist. Dieses Angebot haben wir dankend angenommen und haben uns umgeguckt, was wir so in den 70ern getragen haben, weil die SG Wattenscheid 09 in diesen Jahren Westdeutscher Meister geworden ist. Unter den Wattenscheider Fans ist das eine sehr glorreiche und erfolgreiche Zeit gewesen. Damals war die Hütte gerammelt voll. Da hatten wir 24.000 Zuschauer im Lohrheidestadion, das war damals ziemlich großartig. Demnach ist das Trikot eine Anlehnung an die damalige Mannschaft und Spieler wie Carlos Babington, Hans Bongartz, Reinhold Klee, Hainz “Icke” Jebram und viele weitere. Deshalb haben wir uns für dieses Trikot entschieden und es scheint gut anzukommen.”

Mit diesen Aussagen schien Biberich durchaus recht zu haben. Schon am selben Spieltag kauften viele Fans am hauseigenen Merchandise-Stand ein Exemplar des limitierten Trikots. Mit den neuen Trikots gab es am siebten Spieltag jedoch kein zusätzliches Spielglück. Das Spiel gegen Kaan-Marienborn ging mit 0:1 verloren und trübte die Stimmung über den neuen Hingucker dann doch in geringem Maße.

Das sagen die Fans zum neuen Trikot

Vor Ort im Wattenscheider Lohrheidestadion sprach RevierSport mit einigen Fans der 09er, um ein paar Meinungen über das neue Trikot einzuholen.

Wolfgang (50): „Die Hommage an die 70er Jahre ist schon eine coole Sache. Solche Maßnahmen geben dem Verein nochmal zusätzlichen Schub in puncto Marketing und Merchandise, um nochmal den ein oder anderen Euro in die Kassen zu spülen. Mir gefallen die Trikots ganz gut. Man könnte jedoch darüber diskutieren, ob man die Stutzen nicht noch weiß anstatt grün färbt, damit nicht zu viel grün vorhanden ist. Ansonsten ist das auf jeden Fall eine coole Aktion.”

Manni (68): „Ich hab die damaligen Trikots natürlich auch schon gesehen und finde es dementsprechend gut, dass jetzt ähnliche Trikots da sind. Das waren gute Zeiten. Ich finde sie super und bin zuversichtlich, dass wir die nächsten Spiele darin gewinnen werden.”

Philipp (11): „Ich finde die Trikots sehr cool: Ich überlege mir eins davon zu kaufen, weil ich glaube, dass es mal wieder Zeit wird, sich ein neues Trikot zu holen. Und wir werden damit in der laufenden Saison viele gute Spiele gewinnen, da bin ich mir sicher!”