Im Kampf um den Klassenerhalt hatd er SC Düsseldorf-West einen wichtigen Zähler in Ratingen geholt. Für die Germania war das 2:2 (0:1) dagegen zu wenig.

Germania Ratingen muss sich vorerst aus der Spitzengruppe der Oberliga Niederrhein verabschieden. Nach der Niederlage letzte Woche in Nettetal reichte es auch gegen den SC Düsseldorf-West am Ende nur zu einem 2:2 (0:1)-Unentschieden vor 200 Zuschauern im Stadion Ratingen.

Dabei sah das, was das Team des nach zweiwöchiger Krankheitspause wieder auf der Trainerbank sitzenden Martin Hasenpflug zu Beginn der Partie auf den Rasen legte, sehr vielversprechend aus. „Aber West hatte schon in der ersten Halbzeit immer einen Fuß dazwischen“, ärgerte sich der Ratinger Trainer über zu viele Nachlässigkeiten seiner Elf. „Besonders mit der Entstehung des 2:2 bin ich nicht zufrieden. Wir müssen schnelle Spieleröffnungen einfach besser unterbinden“, sprach Hasenpflug das aus, was ihm auf dem Herzen lag. „Im zweiten Durchgang haben wir das im Großen und Ganzen gut gemacht, wir hatten viel Ballbesitz“, wollte der Trainer nicht alles schwarz malen.

Germania: Raschka - Eckhardt, Henrichs (46. Paura), Kubina, Jung (63. Misumi)- Gülcan (63. Potzler), Spillmann, Demircan (56. Lamidi), Silberbach - Ari, Ilbay. West: Pyka - Serdar, Corsten, Kanat, Senic - Schreuers (81. Cho), Wagner (75. Gergery), Vukoje (86. Baneshi), Nonaka - Zieba - Lüttgen (69. Stillger). Tore: 0:1 Lüttgen (33., Foulelfmeter), 1:1 Lamidi (64.), 2:1 Spillmann (74.), 2:2 Schreuers (77.). Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Can Güzel (Bocholt) Gelbe Karten: Henrichs, Demircan - Lüttgen, Schreuers.

Auch sein Kapitän ärgerte sich über den Spielausgang. „Das war dieses Mal ein bisschen zu wenig. Mit unserer Qualität müssen wir dieses Spiel eigentlich gewinnen. Wir haben zu Beginn der Saison da angeknüpft, wo wir letztes Jahr aufgehört haben“, wirkte Erkan Ari nicht vollends zufrieden. Der 34-jährige Routinier hat schon so viele Oberliga-Begegnungen gespielt, dass ihn eigentlich nichts mehr großartig überraschen kann. „Die ärgerlichen Punktverluste der letzten zwei Wochen müssen wir uns jetzt gegen die Teams von oben wiederholen“, schickte der Ex-Solinger direkt eine Kampfansage an die Konkurrenten der nächsten Wochen. Am Sonntag wartet bei den Sportfreunden Baumberg ein unangenehmer Gegner auf die Germania (15:00 Uhr, MEGA-Stadion). „Gegen Schonnebeck konnten wir auch überraschen“, zeigt Ari direkt die Richtung auf, in die es kommende Woche laufen soll.

Anders als bei den Gastgebern war die Stimmungslage beim SC West. Nach der mehr als enttäuschenden Leistung im Derby gegen TuRU zeigte sich der Trainer im RevierSport-Gespräch vor Wochenfrist verärgert über die Leistung seiner Elf. Das sah nach dem Punktgewinn in Ratingen anders aus. „Das war eine klare Reaktion meiner Mannschaft. Ich bin positiv überrascht, dass meine Jungs auch nach dem Rückstand zum Ende der Partie hin noch einmal so zurückgekommen sind“ freute sich Marcel Bastians über den Ausgleichstreffer. „Klar hat Ratingen einen Megadruck auf uns ausgeübt, aber bei der Qualität dieser Mannschaft war davon schon im Vorfeld auszugehen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, es war eine über 90 Minuten sehr intensive Partie“, musste der Trainer der Oberkasseler erst einmal durchatmen.

Während es für den SC West nach wie vor einzig um den Klassenerhalt gehen wird, haben die Ratinger andere Ziele vor Augen: „Unser Ziel ist klar unter die ersten Sechs zu kommen. Die Qualität haben wir einfach, selbst wenn, wie aktuell, einige Leistungsträger verletzungsbedingt nicht dabei sind“, blickt Ari weiterhin nach oben. Der Kapitän hofft ähnlich wie sein Trainer auf eine Reaktion und den nötigen Dreier kommenden Sonntag in Baumberg.