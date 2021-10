OL NR: FC Kray wählt neuen Vorstand

Der FC Kray hat auf seiner Mitgliederversammlung am Freitagabend einen neuen Vorstand gewählt. Jörg Islacker wurde als erster Vorsitender bestätigt.

Der FC Kray hat einen neuen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend wurde Jörg Islacker als neuer erster Vorsitzender gewählt. Bisher hatte er die Geschicke des Oberligisten kommissarisch geführt und mit dafür gesorgt, dass die Essener einen besseren Saisonstart als in der vergangenen Saison hinlegten.

Unterstützt wird Islacker vom zweiten Vorsitzenden Jens Bürger, der in seinem Amt bestätigt wurde. Mladen Bosnjak, den die Krayer vor einer Woche als neuen sportlichen Leiter präsentiert haben, übernimmt neben dieser Funktion des Posten als neuen Geschäftsführers. Er tritt die Nachfolge von Urgestein Oliver Giß an, der das Amt in den vergangenen 14 Jahren ausübte. Unterstützt wird Mladen Bosnjak vom neu gewählten 2. Geschäftsführer Karl Heinz Kurz, der bereits vor Jahren als Geschäftsführer für unseren FCK tätig war und aktuell im Kreisfußballausschuss als Beisitzer fungiert.

Björn Hilleband wurde erneut zum Kassierer gewählt und wird zusammen mit den beiden benannten Unterkassiererinnen Beatrix Kuballa und Nicole Volpe arbeiten. FC Kray Ikone und Urgestein Wolfgang Keiter wird auch weiterhin den Posten des Fussballobmanns ausfüllen; der von der Jugend gewählte Jugendleiter Peter Bathen wurde von den Wahlberechtigten in seinem Amt bestätigt.