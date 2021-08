OL NR: FC Kray holt Flügelspieler zurück

Der FC Kray hat Alkan Talas wieder in seinen Kader zurückgenommen. Der Flügelspieler kam schon beim Test gegen Blau-Gelb Überruhr (0:2) zum Einsatz.

Der FC Kray hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Alkan Talas kehrt an die Buderusstraße zurück. Der 21-jährige Flügelspieler war im Sommer 2019 aus der U19 von Rot-Weiss Essen in die KrayArena gewechselt und hatte dort im Sommer eigentlich keine Zukunft mehr. Nachdem er sich aber in der vergangenen Woche noch einmal vorgestellt hatte, fiel am Wochenende im Trainingslager in Rosendahl-Darfeld die Entscheidung, ihn wieder zurückzunehmen.

"Er kennt Kray, muss aber wieder fit werden. Wir sehen, zu, dass wir ihn in den nächsten 20 Tagen wieder fit kriegen", sagt Krays Trainer Christian Mikolajczak über den Rückkehrer. Er kam auch schon bei der 0:2-Niederlage am Sonntag gegen den Landesligisten Blau-Gelb Überruhr wieder zum Einsatz.

Dort spitzten sich die Personalprobleme der Essener nach der erneuten Verletzung von Orhan Dombayci und dem Platzverweis gegen Kevin Kehrmann (Gelb-Rot nach Ellenbogenschlag) erneut zu. "Wir sind in der Beziehung gerade etwas gebeutelt", sagt Mikolajczak, für den die Suche nach einem erfahrenen Stürmer immer noch Priorität besitzt. „Da müssen wir durch. Und ich glaube, wenn wir durchkommen, kann uns nichts mehr schocken." Wenn alle Spieler an Bord sind habe man eine gute Truppe beisammen. "Mit den Verletzungen, Urlauben und so weiter ist das alles nicht einfach. Wir gehen aber möglichst positiv an die Sache ran."

Für den FC Kray beginnt die Saison am 22. August gegen den TV Jahn Hiesfeld, ehe mit dem Heimspiel gegen die Spvg Schonnebeck bereits das erste Derby am zweiten Spieltag folgt. Zuvor testen die Essener aber noch am Mittwoch beim Mülheimer SV 07, am Samstag bei der U23 des FC Schalke 04, am Sonntag beim SSV Buer und eine Woche später beim VfB Bottrop.