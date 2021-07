1. FC Bocholt: Sportchef über Platzek, Grund und die Siegesserie

In der Fußball-Oberliga Niederrhein ist der 1. FC Bocholt der Favorit für die kommende Saison. Sechs Siege in sieben Testspielen unterstreichen die gute Verfassung des Kaders.

Am 28. Juni 2021 hat der 1. FC Bocholt mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen, die erst am 22. August für den Favoriten in Baumberg startet. Fast zwei Monate Vorbereitungszeit - eine lange Strecke.

Auf dieser haben die Bocholter schon sechs Testspiele bestritten und nur beim 0:2 bei Rot-Weiss Essen eine Niederlage kassiert. Die weiteren Ergebnisse. 10:0 gegen Meinerzhagen, 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf II, 3:2 in Vreden, 3:0 beim VfB Frohnhausen, 4:0 gegen Blau-Weiß Dingden und 3:1 beim Bocholter Bezirksligisten Biemenhorst.

RevierSport hat über den ersten Vorbereitungsmonat mit Bocholts Sportchef Stephan Engels gesprochen.

Stephan Engels, 10:0 gegen den RSV Meinerzhagen - immerhin auch ein Oberligist - das ist ein Ansage...

Sie haben es nicht gut gemacht, wir haben es aber auch sehr gut gemacht. Man darf das alles nicht überbewerten. Vorbereitung ist immer eine ganz eigene Geschichte. Was zählt, ist dann der Ligastart. Aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn die Ergebnisse passen. Darum geht es nunmal im Fußball.

Wie zufrieden sind Sie denn im Allgemeinen mit der Vorbereitung?

Wir sind sehr zufrieden. Die Jungs verinnerlichen immer mehr die Spielidee unseres Trainers. Wir haben auch bis auf zwei, drei kleinere muskuläre Geschichten keinerlei Verletzungen. Menschlich sind die Spieler auch auf einer Wellenlänge. Das merkt man und das ist natürlich sehr schön zu sehen.

Wie ergeht es denn Ihren vier Top-Spielern, die Sie aus der Regionalliga geholt haben?

Dario Schumacher, Maurice Pluntke, Kevin Grund und Marcel Platzek sind super Jungs. Das hat vom ersten Tag an gepasst. Sie waren sofort mittendrin statt nur dabei, und das ohne jegliche Allüren. Das macht schon Spaß, sie so zu sehen. Aber auch unseren anderen Neuzugänge wie zum Beispiel Marvin Lorch, Kento Wakamiya oder Felix Göttling, den wir als Torwart aus der U19-Kreisklasse aus Gemen geholt haben, machen ihre Sache sehr gut. Das ist natürlich auch für einen Sportchef immer erfreulich zu sehen, wenn die Zugänge von Beginn an funktionieren.

Kevin Grund und Marcel Platzek sind nach ihren zehn Jahren bei RWE auch schon richtig am Hünting angekommen?

Ja, auf jeden Fall. Beide kommen mit einem Lächeln zum Training und sind immer super drauf. Sie tun der Mannschaft sehr gut und übernehmen auch viel Verantwortung. "Platzo" hat auch schon seine ersten Tore für Bocholt erzielt, "Kev" hat einige Treffer vorbereitet. Wir sind mit den Jungs absolut zufrieden.

Wie zuversichtlich sind Sie denn jetzt nach viermonatiger Vorbereitungszeit, was den ersehnten Regionalliga-Aufstieg angeht?

Das, was wir in den Testspielen sehen, kann einem schon sehr gut gefallen. Wenn die Jungs weiter gut arbeiten, dann werden wir eine gute Saison spielen. Davon sind wir überzeugt. Alle wissen um unser großes Ziel. Darauf liegt der Fokus. Wie weit wir dann wirklich sind, werden wir am 22. August in Baumberg sehen.