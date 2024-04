Der VfB Speldorf hat den nächsten Offensivspieler an einen Landesliga-Ligakonkurrenten verloren. Diesmal zieht es diesen Spieler nach Essen.

Am Samstag (21. April, 18 Uhr) geht es für den VfB Speldorf zum Derby zur DJK Blau-Weiß Mintard. Noch vor dem Spiel erfuhr RevierSport, dass zwei Noch-VfB-Akteure in Zukunft für die DJK spielen werden.

Princely Ngantoh und Noah Devran Andich Abdeslam wechseln nämlich zum 1. Juli 2024 innerhalb Mülheims von Speldorf nach Mintard.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Ngantoh bestritt in der laufenden Spielzeit 23 Begegnungen (zwei Tore, drei Vorlagen). Der ebenfalls 20-jährige Abdeslam ist auch Mittelfeldspieler, der über beide Außenbahnen kommen kann, er absolvierte in der Saison 2023/2024 21 Partien (vier Treffer, zwei Vorlagen).

Und der dritte Offensivspieler im Bunde, der den VfB Speldorf im Sommer verlassen wird, ist Jesse Arthur. Der 19-jährige Angreifer, der in dieser Saison 16 Begegnungen (ein Tor, zwei Vorlagen) absolvierte, wechselt zur SG Schönebeck.

Jesse Arthur: "Ich möchte mit Toren und Vorlagen sowie meiner Spielweise überzeugen und gemeinsam als Team so erfolgreich wie möglich spielen, unabhängig von der Liga. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich einfach ein gutes Gefühl, dass ich bei der SGS den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen kann. Dafür steht ja alleine schon Olaf Rehmann als Trainer, der junge Spieler wie mich sehr gut formen kann."

"Das ist ein junger Stürmer mit guter Ausbildung und bereits vielen Einsätzen in der Landesliga", freut such SGS-Sportchef Kurt Nauroschat. Arthur spielte schon in einigen Jugendmannschaften wie beim Vogelheimer, Spielvereinigung Schonnebeck, FC Kray, FSV Duisburg, Croatia Mülheim und VfB Homberg.

"Jesse ist nach den vielen Junioren-Stationen mit hohen Erwartungen vom VfB Speldorf verpflichtet worden und hat in der Hinrunde immer wieder gezeigt, dass er über großes Potenzial verfügt. Von seiner Geschwindigkeit und die damit verbundene Torgefahr konnten wir uns im Hinspiel selber überzeugen. In der Rückrunde kommt er jedoch kaum noch zu Einsätzen, so dass er sich einen Wechsel und damit eine neue Chance wünschte. Da wir es gewohnt sind, mit jungen Spielern zu arbeiten und er auch in unserer Mannschaft schon einige Spieler kennt, erwarte ich, dass Jesse jetzt den nächsten Schritt in Seniorenfußball machen wird, der in der aktuellen Konstellation wohl nicht mehr so einfach umzusetzen war. Daher freue ich mich über die Verpflichtung von einem jungen Talent in dem ich viel Potential sehe", sagt SGS-Trainer Olaf Rehmann.